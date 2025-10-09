क्राईम
अमली पदार्थ विकणाऱ्या
संशयितास अटक
रत्नागिरी ः शहरातील गोखलेनाका ते सावरकर चौक रस्त्यावरील पालिकेच्या पार्किंगजवळ अमली पदार्थाची विक्री करणाऱ्या संशयित पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्याकडून १० हजार रुपये किमतीचा अमली पदार्थ जप्त केला. शहर पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सिंकदर जलिल शहा (वय ४५, रा. लिमये कंपाउंड, रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. ८) सायंकाळी निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित सिकंदर शहा हा विनापरवाना १० हजार रुपये किमतीचा गांजा अमली पदार्थ विक्री करताना सापडला. या प्रकरणी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस हेडकॉन्स्टेबल गणेश सावंत यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करुन अटक केली.
खांबाला दुचाकी धडकून
दोघे गंभीर जखमी
रत्नागिरी ः शहरातील थिबापॅलेस-अभियांत्रिकी महाविद्यालयजवळील रस्त्यावर विजेच्या खांबाला दुचाकीस्वाराने धडक दिली. या अपघातात दोघे जखमी झाले. गंभीर जखमी स्वाराला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. रत्नदीप रणजित खेतले (वय २४, रा. निवखोल, रत्नागिरी) असे जखमी स्वाराचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. ७) सायंकाळी घडली. रत्नदीप खेतले व त्यांच्या सोबत त्याचा मित्र रुद्र थुळ असे दोघे दुचाकीने मंगळवारी निवखोल येथून थिबापॅलेस ते गगनगिरी मठ-विश्वनगर रस्त्यावरून जात असताना रत्नदीप यांचा दुचाकीवरील ताबा सुटून दुचाकी विजेत्या खांबावर आदळली. या अपघातात रत्नदीप गंभीर जखमी झाला. त्याच्या डोक्याला मार लागला तर मागे बसलेला रुद्र थुळ हा किरकोळ जखमी झाला. रत्नदीपला उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. रुग्णालयाच्या पोलिसचौकीत याची नोंद झाली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.