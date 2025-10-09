क्राईम
रहदारीला अडथळा
करणाऱ्यावर गुन्हा
खेड ः शहरातील प्रबोधनकार ठाकरे उद्यान समोर सार्वजनिक रहदारीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या वाहनचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई ८ ऑक्टोबरला दुपारी करण्यात आली. रमेशचंद्र नानुराम जाट (वय ४९, रा. मुद्राळे चाळ, समर्थनगर, खेड) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या वाहनचालकाचे नाव आहे. या प्रकरणी महिला पोलिस शिपाई तेजस्विनी उमेश जाधव यांनी फिर्याद दिली.
मोटारीला ट्रकची धडक
चिपळूण ः मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरून खेड ते चिपळूण असा प्रवास करत असलेल्या मोटारीला एका ट्रकने पाठीमागून धडक दिल्याने अपघात झाला. या अपघातात वाहनाचे नुकसान झाले असून, चालकही जखमी झाले आहेत. ही घटना ७ ऑक्टोबरला सायंकाळी ७च्या सुमारास घडली. या प्रकरणी चिपळूण पोलिस ठाण्यात अज्ञात ट्रकचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महेश विजयराघव कुलकर्णी (५३, रा. पुणे) असे अपघातात जखमी झालेल्या आणि पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिलेल्या चालकाचे नाव आहे. महेश कुलकर्णी हे खेड ते चिपळूण असा प्रवास करत असताना पशुरामघाट येथे एका अज्ञात ट्रकचालकाने त्यांच्या मोटारीला वाहनाला पाठीमागून धडक दिली.
दुचाकीवरून महिला
पडून जखमी
चिपळूण ः वेगात दुचाकी चालवल्याने पाठीमागे बसलेली महिला रस्त्यावर पडून जखमी झाल्याची घटना ८ ऑक्टोबरला सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास खडपोली येथील मारुती मंदिर परिसरात घडली. या प्रकरणी दुचाकीस्वारावर अलोरे-शिरगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विनय विजय तांदळे (३७, सध्या रा. अलोरे) असे गुन्हा दाखल झालेल्याचे नाव आहे. याची फिर्याद पोलिस कॉन्स्टेबल प्रमोद वायदंडे यांनी दिली.
