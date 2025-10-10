क्रिकेटच्या मैदानावर शत्रूही मित्रच
अनिल हळदिवे ः मालवणात सिंधुदुर्ग हौशी क्रिकेट असोसिएशनची सभा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १० : राजकीय आणि व्यावसायिक हाडवैरी कधीही एकत्र येत नाहीत, असा अनुभव असतानाही आपल्या संघटनेत सर्व क्षेत्रांतील मंडळी सहभागी झाले आहेत. यामुळे पाहिलेले स्वप्न यशस्वी झाले आहे, असे प्रतिपादन सिंधुदुर्ग जिल्हा हौशी क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल हळदिवे यांनी केले. यावेळी त्यांनी संघटनेला ५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा हौशी क्रिकेट असोसिएशनची वार्षिक सर्वसाधारण सभा धुरीवाडा येथील संस्कार सभागृहात उत्साहात झाली. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल हळदीवे, सरचिटणीस काका कुडाळकर व बबन हळदिवे, खजिनदार बबन परब आदी उपस्थित होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४५ वर्षांवरील खेळाडूंसाठी दरवर्षी आयोजित टेनिस क्रिकेट स्पर्धेचे नाव यापुढे ‘सिंधुदुर्ग प्रीमिअर लीग’ ऐवजी ‘सिंधुदुर्ग हौशी प्रीमिअर लीग’ असे ठेवण्याच्या सूचनेला जिल्हा हौशी क्रिकेट असोसिएशनच्या वार्षिक सभेत सर्व सदस्यांनी एकमताने संमती दिली. यावेळी वयोगट १४, १६, १९ वर्षांखालील मुलांसाठी ५ दिवसांचे लेदर बॉल क्रिकेट प्रशिक्षण शिबिर येथील बोर्डीग ग्राऊंड येथे आयोजित करण्याचे निश्चित केले. तसेच १६ वर्षांखालील मुलांच्या लेदर बॉल क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन वेंगुर्ले मैदान येथे, ४५ वर्षांवरील तालुका संघ टेनिस क्रिकेट स्पर्धा दरवर्षीप्रमाणे सावंतवाडी येथे, ४५ वर्षांवरील तालुका संघ लेदर बॉल क्रिकेट स्पर्धा वेंगुर्लेत होणार आहे. ज्येष्ठ क्रिकेटपटू आणि मालवणी कवी रुजारिओ पिंटो यांना कोकण साहित्य परिषदेचा ‘कविता राजधानी २०२५’ पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल त्यांचा अध्यक्ष हळदिवे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन गौरव केला.
उच्च दर्जाचे क्रिकेटपटू घडवू!
ज्येष्ठ क्रिकेटपटू महेश कांदळगावकर यांनी, ज्येष्ठ खेळाडूंनी विरंगुळा म्हणून निर्माण केलेली संघटना आता मुलांसाठी लेदर क्रिकेट स्पर्धा, प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. यापुढे क्रिकेट व्यतिरिक्त काही सामाजिक उपक्रम सुद्धा सुरू करून किमान एक-दोन उच्च दर्जाचे क्रिकेटपटू घडवण्याचा प्रयत्न करूया, असे मत व्यक्त केले.