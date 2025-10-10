मालवण महसूल सेवक संघटनेचा नागपूरमधील आंदोलनात सहभाग
मालवण महसूल सेवक संघटनेचा नागपूरमधील आंदोलनात सहभाग

नागपूरः येथील संविधान चौक येथे आंदोलनात सहभागी झालेल्या समीर गुरव.

आचरा, ता. १०ः महाराष्ट्र राज्य महसूल सेवक संघटनेच्या राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनात सिंधुदुर्ग जिल्हा महसूल सेवक संघटना तसेच मालवण तालुका महसूल सेवक संघटनेने सक्रिय सहभाग नोंदविला आहे. १२ सप्टेंबरपासून हे आंदोलन सुरू असून, शासनाच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
मालवण तालुका महसूल सेवक संघटनेचे अध्यक्ष समीर गुरव हे आपल्या तालुक्यातील सुमारे ३५ महसूल सेवकांसह नागपूर येथील संविधान चौकात सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. या राज्यव्यापी आंदोलनाची दखल शासनाने घ्यावी यासाठी ४ ऑक्टोबरपासून विदर्भ संघटनेचे महसूल सेवक रविंद्र बोदिले आणि योगेश शेडमाके यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्या समर्थनार्थ राज्यभरातील सुमारे पाच हजार महसूल सेवक सध्या संविधान चौक, नागपूर येथे तळ ठोकून आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अन्नत्याग आंदोलन स्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली.
या वेळी त्यांनी “राज्य विधानसभेत तसेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महसूल सेवकांना चतुर्थ श्रेणी मंजुरी मिळावी यासाठी मी ठामपणे आवाज उठवीन,” असे आश्वासन देत आंदोलनाला पाठिंबा दिला असल्याची माहिती श्री. गुरव यांनी दिली. दरम्यान, महाराष्ट्र तलाठी संघ आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग तलाठी संघाने महसूल सेवक संघटनेच्या या बेमुदत कामबंद व अन्नत्याग आंदोलनाला समर्थन दर्शविले आहे.

