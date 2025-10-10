कोकण
मैदानी स्पर्धेत ‘कोळोशी-हडपिड’चे यश
नांदगाव, ता. १० ः माध्यमिक शिक्षण शाळा कोळोशी-हडपिड येथील विद्यार्थ्यांनी तालुकास्तरीय मैदानी क्रीडा स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी करून घवघवीत यश मिळविले. या यशाच्या जोरावर अनेक विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
स्पर्धेचा निकाल असा ः रोहित दहीबावकर-गोळाफेक तृतीय, उंचउडी द्वितीय. अथर्व प्रवीण डामरे–उंचउडी तृतीय, गोळाफेक द्वितीय. स्वानंदी सुतार-भालाफेक द्वितीय (जिल्हास्तरीय निवड). यश खाडये-लांबउडी तृतीय. प्रियांका परब-उंचउडी तृतीय. जान्हवी सावंत- उंचउडी तृतीय. सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रसारक मंडळ कोळोशी-हडपिड, मुंबई, शाळा समिती, मुख्याध्यापक तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून अभिनंदन करण्यात आले.