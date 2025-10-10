त्या महिलेला मदत करणाऱ्या रिक्षा चालकाचा सन्मान
- rat10p11.jpg -
25N97759
राजापूर ः पोलिस निरीक्षक अमित यादव, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपज्योती पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये इब्राहिम खलिफे याचा सत्कार करताना यांच्या उपस्थितीमध्ये पोलिस उपनिरीक्षक सुधीर उबाळे.
----
‘सेवाभाव’ जपणाऱ्या रिक्षाचालकाचा गौरव
जखमी महिलेला खलिफे यांची मदत; पोलिसांसह समाजानेही केले कौतुक
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. 10 ः मुंबई-गोवा महामार्गावर शहरातील एका महिलेला अज्ञात वाहनचालकाने लुटण्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी घडला होता. एका वाहनचालकाने त्या महिलेला रस्त्यामध्येच सोडून दिले होते. या प्रसंगात जखमी महिलेला मदत करणाऱ्या राजापूर शहरातील रिक्षा व्यावसायिक इब्राहिम खलिफे यांचा राजापूर पोलिसांतर्फे सत्कार करण्यात आला.
राजापूर येथील पोलिस निरीक्षक अमित यादव, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपज्योती पाटील यांच्या उपस्थितीत पोलिस उपनिरीक्षक सुधीर उबाळे यांनी खलिफे यांचा सत्कार केला. या वेळी राजापूर पोलिस ठाणे हद्दीत तसेच मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघात अथवा अनुचित प्रकार घडल्यास नागरिकांनी पुढाकार घेऊन मदत करावी, असे आवाहनही राजापूर पोलिसांनी या वेळी केले. दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला तालुक्यातून जाणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गावर एका महिलेला एका अज्ञान वाहनचालकाने लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने लुटण्याचा प्रकार घडला. भरदिवसा महामार्गावर घडलेल्या या प्रकाराने भीतीचे वातावरण पसरले आहे. यामध्ये अज्ञात वाहनचालकाने संबंधित महिलेला मारहाण आणि दुखापत करून रस्त्यामध्ये सोडून घटनास्थळावरून पळून गेला. शहरातील रिक्षाचालक इब्राहिम खलिफे हे रिक्षातील भाडे सोडून राजापूरमध्ये येत होते. त्या वेळी त्यांना रस्त्याच्या कडेला जखमी स्थितीत महिला आढळून आली. त्यांनी लागलीच त्या महिलेला रिक्षात बसवून उपचाराकरिता राजापूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. त्यांच्या प्रसंगावधानासह सामाजिक बांधिलकीचे सर्व स्तरातून कौतुक केले जात आहे. त्याची दखल घेत राजापूर पोलिसांनी त्यांचा सत्कार केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.