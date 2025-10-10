भाजप दापोली शहराध्यक्षपदी अतुल गोंदकर
दापोली ः भाजपच्या दापोली शहराध्यक्ष पदाचे अतुल गोंदकर यांना नियुक्तीपत्र देताना भाजप तालुकाध्यक्षा जया साळवी व सर्व पदाधिकारी.
दापोली, ता. १० ः भाजपच्या दापोली शहराध्यक्षपदी अतुल गोंदकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या या नियुक्तीचे भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्त स्वागत केले.
भाजप दापोली कार्यालयात झालेल्या कार्यक्रमात पक्षाचे अधिकृत नियुक्तीपत्र भाजपच्या दापोली तालुकाध्यक्षा जया साळवी यांनी अतुल गोंदकर यांना प्रदान केले. या वेळी त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन सत्कारही करण्यात आला. या कार्यक्रमाला भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष केदार साठे, जिल्हा सरचिटणीस अक्षय फाटक, जिल्हा चिटणीस संजय सावंत, दिव्यांग सेलचे माजी जिल्हा संयोजक रवींद्र गायकवाड, कामगार मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष स्वरूप महाजन, तालुकाध्यक्ष सचिन होडबे, तालुका सरचिटणीस विवेक भावे तसेच विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
