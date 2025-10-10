गणित प्राविण्य परिक्षेत मिलाग्रीस हायस्कूलचे यश
swt१०१६.jpg
९७७८४
सावंतवाडी ः गणित प्रावीण्य परीक्षेत यश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांसमवेत शिक्षक.
गणित प्रावीण्य परिक्षेत
मिलाग्रीस हायस्कूलचे यश
सावंतवाडी, ता. १० ः जिल्हा गणित अध्यापक मंडळामार्फत आयोजित पाचवी व आठवीसाठी गणित संबोध परीक्षेमध्ये मिलाग्रीस हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
पाचवीत एकूण ३५ विद्यार्थी परीक्षेसाठी नोंदणीकृत होते, त्यापैकी ३३ विद्यार्थी गणित प्रावीण्य परीक्षेस पात्र ठरले. यामध्ये मयुरेश मोर्ये आणि अथर्व गावडे प्रथम, वीर राऊळ द्वितीय, तर गौरांग टोपले, कृती टोपले, मनवा सावंत तृतीय. आठवीत २९ विद्यार्थी नोंदणीकृत होते, त्यापैकी २२ विद्यार्थी गणित प्राविण्य परीक्षेस पात्र ठरले. यामध्ये जान्वी गवंडे आणि शुभंकर पाटकर प्रथम, आयुष गावडे द्वितीय, तेजल जाधव, शॉन रॉड्रिग्स तृतीय. पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना श्रीमती प्रणाली रेडकर आणि श्रीमती फ्लोरिंडा फर्नांडिस यांचे, तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांना बॉनी डिसोजा व मार्टिन डेसा यांचे मार्गदर्शन लाभले. प्रशालेचे मुख्याध्यापक फादर रिचर्ड सालदाना, पर्यवेक्षिका श्रीमती संध्या मुणगेकर तसेच सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाने यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
-----------------
swt१०१५.jpg
९७७८३
कुडाळ ः नेत्र तपासणी शिबिरात सहभागी झालेले मान्यवर.
नेत्र तपासणी शिबिराला
कुडाळात उत्स्फूर्त प्रतिसाद
कुडाळ, ता. १० ः नवरात्रोत्सवाच्या औचित्याने रोटरी क्लब ऑफ कुडाळ आणि नॅब आय हॉस्पिटल, सावंतवाडी यांच्या वतीने येथील लक्ष्मी मंदिर परिसरात मोफत नेत्र तपासणी व निदान शिबिर आयोजित करण्यात आले. याला परिसरातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून, सुमारे ७५ नागरिकांची नेत्र तपासणी करण्यात आली. तपासणीस आलेल्या रुग्णांना आवश्यक वैद्यकीय मार्गदर्शनही पुरवण्यात आले.
या उपक्रमासाठी रोटरी क्लब कुडाळचे माजी अध्यक्ष व महालक्ष्मी मंदिर देवस्थानाचे अध्यक्ष संजय पिंगुळकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले व मोलाचे सहकार्य केले. शिबिरादरम्यान नॅब आय हॉस्पिटलचे अध्यक्ष रो. अनंत उचगावकर नागरिकांशी संवाद साधत नेत्र आरोग्याविषयी उपयुक्त मार्गदर्शन करत होते. शिबिरास रोटरी क्लब ऑफ कुडाळचे अध्यक्ष राजीव पवार, सचिव मकरंद नाईक, राजन बोभाटे, शशिकांत चव्हाण, संजय पिंगुळकर उपस्थित होते. तसेच नगरसेविका चांदणी कांबळी, माजी नगरसेवक सचिन काळप, भाऊ पाटणकर, राजन काळप, पप्पू धुरी, शैलेश काळप, बाळा राऊळ आणि लक्ष्मीवाडी परिसरातील ग्रामस्थ सहभागी झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.