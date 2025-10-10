सहा खतविक्रेत्यांचे परवाने निलंबित
सहा खतविक्रेत्यांचे परवाने निलंबित
पॉस मशिनचा वापर टाळला ; परवाना अधिकाऱ्यांची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : रासायनिक खतांची विक्री पॉइंट ऑफ सेल (पॉस) मशिनद्वारे न करणे तसेच खतनियंत्रण आदेश १९८५ मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जिल्ह्यातील ६ खतविक्रेत्यांचे विक्री परवाने तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहेत. पाच विक्रेत्यांना भविष्यात नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत सक्त ताकीद देण्यात आली आहे. ही कारवाई परवाना अधिकारी तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले यांनी केली.
खतविक्रेत्यांना रासायनिक खतांची विक्री ही पॉस मशिनद्वारे करणे बंधनकारक आहे, असे असतानाही तपासणीमध्ये काही विक्रेते या नियमांचे पालन करत नसल्याचे आढळून आले. खत नियंत्रण आदेशाचे हे स्पष्ट उल्लंघन असल्याने कृषी विभागाने ही कारवाई केली आहे. जिल्ह्यातील इतर सर्व खतविक्रेत्यांनी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे अन्यथा त्यांच्यावरही अशाच प्रकारची कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सदाफुले यांनी दिला आहे. निलंबित केलेल्या परवान्यांमध्ये ५ चिपळूण व १ रत्नागिरी तालुका तर सक्त ताकीद दिलेल्यांमध्ये ४ चिपळूण व १ दापोली तालुक्यातील आहे.
