मिशन सेरेब्रल पाल्सी उपक्रमाने जगण्याची उमेद
रत्नागिरी : फिनोलेक्स व मुकुल माधव फाउंडेशनतर्फे मिशन सेरेब्रल पाल्सी उपक्रमाअंतर्गत बालकाची तपासणी करताना डॉ. पटवर्धन.
‘मिशन सेरेब्रल पाल्सी’ उपक्रमाने जगण्याची उमेद
दहा वर्षे पूर्ण; फिनोलेक्स- मुकुल माधव फाउंडेशनचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १० : फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आणि मुकुल माधव फाउंडेशन यांच्या ‘मिशन सेरेब्रल पाल्सी’ या उपक्रमाला दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. साहाय्यक उपकरणे, फिजिओथेरपी, शस्त्रक्रिया साहाय्य व पुनर्वसन केंद्रांची उभारणी या माध्यमातून या भागातील शेकडो कुटुंबांना आशा, मदत आणि चांगल्या जीवनाची दिशा मिळाली आहे. पुढील काही वर्षांत रत्नागिरीतील अधिक तालुक्यांमध्ये विस्तारित करण्यात येणार आहेत तसेच डिजिटल व घरगुती थेरपीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.
फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज आणि मुकुल माधव फाउंडेशनने रत्नागिरी आणि सातारा जिल्हा परिषद, आरोग्य विभाग व स्थानिक वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सहकार्याने सेरेब्रल पाल्सी असलेल्या मुलांना सातत्यपूर्ण आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा मिळवून देण्यासाठी २०१५ पासून अथक परिश्रम घेतले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील यशस्वी सेरेब्रल पाल्सी कॅम्पनंतर फिनोलेक्स व मुकुल माधव फाउंडेशनने रत्नागिरीमध्येही सलग दहा वर्षे हा उपक्रम यशस्वी केला आहे. २०१५ मध्ये एका साध्या व्हीलचेअर वाटप उपक्रमापासून ही वाटचाल सुरू झाली.
सध्या रत्नागिरीत सेरेब्रल पाल्सीग्रस्त रुग्णांसाठी शिबिर सुरू झाले आहे. यात संचेती हॉस्पिटल, भारती हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल, एच. व्ही. देसाई हॉस्पिटल आणि वालावलकर हॉस्पिटलचे तज्ज्ञ डॉक्टर्स वैद्यकीय आणि थेरपी मूल्यांकन करणार आहेत. कुटुंबांना घरगुती उपचार, पोषण आणि दीर्घकालीन पुनर्वसनाविषयी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. मिशन सेरेब्रल पाल्सी उपक्रमाची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही घेतली आहे.
कोट
मिशन सेरेब्रल पाल्सी हे केवळ आरोग्य उपक्रम नाही, ती करुणेची आणि सक्षमतेची एक सामाजिक चळवळ आहे. मुख्यमंत्री व जिल्हा परिषदांच्या सातत्यपूर्ण पाठबळाबद्दल आम्ही अत्यंत आभारी आहोत.
रितू प्रकाश छाब्रिया, विश्वस्त, मुकुल माधव फाउंडेशन.
