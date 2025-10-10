रत्नागिरी-जिल्ह्यात दोन लाख नागरिकांची आरोग्य तपासणी
rat10p14.jpg
97777
रत्नागिरी : आरोग्य विभागातर्फे नागरिकांची तपासणी केली जात आहे.
------------
जिल्ह्यात दोन लाख नागरिकांची आरोग्य तपासणी
स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार; ३,८३९ शिबिरांचे आयोजन
रत्नागिरी, ता. १० : ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील आरोग्य उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे, ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालये तसेच जिल्हा रुग्णालय येथे ३ हजार ८३९ आरोग्य तपासणी शिबिरे आयोजित केली होती. त्यामधून २ लाखांहून अधिक नागरिकांनी आरोग्य तपासणीचा लाभ घेतला.
केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषद रत्नागिरी व जिल्हा सामान्य रुग्णालय यांच्यावतीने ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ हे विशेष आरोग्य अभियान रत्नागिरी जिल्ह्यात १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान राबवण्यात आले. या अभियानाला ग्रामीण तसेच शहरी भागातील महिलांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश महिलांच्या आरोग्याविषयी जागरूकता वाढवणे, त्यांना आरोग्यविषयक शिक्षण देणे व मोफत आरोग्य तपासणी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा होता. अभियानांतर्गत स्तन व गर्भाशय मुख कर्करोगाची प्राथमिक तपासणी, रक्तदाब व मधुमेह तपासणी, हिमोग्लोबीन तपासणी, असंसर्गजन्य आजार तपासणी, क्षयरोग तपासणी, सामान्य आरोग्य समस्या निदान व समुपदेशन यांसह अनेक सेवा देण्यात आल्या तसेच किशोरवयीन मुलींसाठी रक्तक्षय तपासणी, मासिक पाळी स्वच्छता जनजागृती, गर्भवती महिलांसाठी प्रसूतपूर्व काळजी व पोषण सल्ला, लसीकरण, आयुष्मान भारत आणि वय वंदनकार्ड वाटप, निक्षय मित्र नोंदणी, रक्तदान मोहीम व अवयवदान जनजागृती अशा विविध उपक्रमांचाही समावेश होता.
चौकट
अभियानातील महत्त्वाची आकडेवारी :
* उच्च रक्तदाब तपासणी ः २८ हजार ३०२
* मधुमेह तपासणी ः ३० हजार ९८५
* कर्करोग तपासणी ः १४ हजार ७७७
* मुख कर्करोग ः ७ हजार ३६४
* स्तन कर्करोग ः ३ हजार ६७९
* गर्भाशय मुख कर्करोग ः ३ हजार ७३४
* गर्भवती महिलांची एएनसी तपासणी ः ४ हजार २१४
* क्षयरोग तपासणी ः २५ हजार ९३१
* क्ष-किरण तपासणी ः २ हजार ९३४
-------
कोट
मोहिमेद्वारे महिलांमध्ये आरोग्य तपासणीबाबत जागरूकता वाढवणे, आजारांचे लवकर निदान करणे आणि कुटुंबांचे आरोग्य बळकट करणे हा उद्देश साध्य झाला आहे.
- डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
----------
