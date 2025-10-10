शाळेत चोरी करणारा चोरटा २४ तासात जेरबंद
राजापूर ः ताब्यात घेतलेल्या संशयितासमवेत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ आणि सहकारी.
तुळसुंदे शाळेतील चोरीचा उलगडा
संशयित जेरबंद ; सात हजाराचा मुद्देमाल जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १० ः तालुक्यातील तुळसुंदे-मावळतीवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यासह शाळेच्या स्वयंपाकघरातील भांडी चोरून नेल्याचा प्रकार घडला होता. नाटे पोलिसांनी अवघ्या चोवीस तासामध्ये चोरीचा उलगडा करत संशयिताला मुद्देमालासह ताब्यात घेण्याची कामगिरी केली.
तुळसुंदे-मावळतीवाडी शाळेत कार्यरत असणारे शिक्षक युवराज बबनराव देशमुख यांनी शाळेतील साहित्य चोरीप्रकरणी नाटे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. ८ ऑक्टोबरला सकाळी देशमुख शाळेत आले असता त्यांना चोरी झाल्याचे लक्षात आले. नाटे पोलिस ठाण्याचे साहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक पोलिस फौजदार व्ही. बी. चव्हाण, हेडकॉन्स्टेबल वाय. एस. हुजरे, इंगळे, कुसाळे, एस. आर. बांदकर यांच्या पथकाने तपासाची चक्रे फिरवली. संशयित मयुरेश महादेव लाकडे (रा. तुळसुंदे मावळतीवाडी, ता. राजापूर) याची पोलिसांनी चौकशी केली असता त्याने चोरीची कबुली दिली. त्याच्याकडून दोन सीसीटीव्ही कॅमेरे, सहा अॅल्युमिनियम पातेली आणि तीन स्टीलचे चमचे असा एकूण ७ हजार १०० रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
