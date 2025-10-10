क्राईम
सायकलस्वाराला
मोटारीची धडक
रत्नागिरी ः शहरातील मारुती मंदिर ते नाचणे जाणाऱ्या रस्त्यावर निष्काळजीपणे मोटार चालवून महिलेने सायकलस्वाराला धडक दिली. या अपघातामध्ये सायकलस्वार जखमी झाला. उपचारासाठी त्यांना जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. अज्ञात महिला मोटारचालकाविरुद्ध शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रघुनाथ बाबी झोरे (वय ४९, रा. साईश्वरी अपार्टमेंट, हिंदू कॉलनी रत्नागिरी) असे जखमी सायकलस्वाराचे नाव आहे. ही घटना गुरूवारी (ता. ९) सकाळी मारुती मंदिर ते नाचणे रोडवरील व्यंकटेश हॉटेल इमारतीसमोर घडली. जखमी रघुनाथ झोरे हे गुरूवारी खेडशी ते मारुतीमंदिर असे जात असताना मारुती मंदिर सर्कल नाचणे रोड व्यंकटेश हॉटेलसमोर मारुती मंदिर ते नाचणे जाणाऱ्या महिला मोटारचालकाने मोटार निष्काळजीपणे चालवून रघुनाथ झोरे यांच्या सायकलला धडक दिली.
कुवारबावमधील
जुगारावर कारवाई
रत्नागिरी ः शहरातील कुवारबाव बाजारपेठ येथे मटका जुगारावर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत साहित्यासह २ हजार ८९० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. शहर पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आशिष पांडुरंग कांबळे (वय ४९, रा. आदर्शनगर, पाडावेवाडी- मिरजोळे, रत्नागिरी ) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. ८) सायंकाळी कुवारबाव येथे एका मिठाईच्या दुकानाच्या बाजूला असलेल्या गल्लीत उघड्या जागी निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित आशिष कांबळे हा विनापरवाना मटका जुगार चालवत असताना सापडला. त्याच्याकडून साहित्यासह २ हजार ८९० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. या प्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल महेंद्र खापरे यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
