माजी आमदार तेलींचे निलेश राणेंकडून स्वागत

इन्सुली : येथे राजन तेली यांचे आमदार नीलेश राणे यांनी स्वागत केले. यावेळी शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बांदा, ता. १० : माजी आमदार राजन तेली यांचे इन्सुली खामदेव नाका येथे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार नीलेश राणे यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर राजन तेली प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आले आहेत. यावेळी आमदार नीलेश राणे यांनी श्री गणरायाचे दर्शन घेतले.
यावेळी शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख झेवियर फर्नांडिस, इन्सुली सरपंच तात्या वेंगुर्लेकर, मडुरा सरपंच उदय चिंदरकर, अर्चना पांगम, उपजिल्हाप्रमुख विनायक दळवी, रोणापाल माजी सरपंच उदय देऊलकर, सुशांत पांगम, राजेश वीरनोडकर, शेर्ले सरपंच प्रांजल जाधव, निगुडे सरपंच लक्ष्मण निगुडकर, सोमनाथ परब, बाबली परब, रामदास गवंडी, शंकर परब, नारायण परब, काका चराटकर, गुंडू झांट्ये, लाडू परब, कास माजी सरपंच भाई भाईप, जयराम गवंडे, भैय्या गोवेकर, दिनेश राणे उपस्थित होते.
कुडाळ ः कथ्थक विशारद नृत्यांगना मृणाल सावंत हिचा सत्कार करताना मान्यवर.
कुडाळ, ता. १० : गेल्या १५ वर्षांत २९०० कार्यक्रमांचा टप्पा पार केल्याबद्दल कथ्थक विशारद नृत्यांगना मृणाल सावंत हिचा वालावलकर कुटुंबीय आणि ड्रीम स्क्वेअर रेसिडेन्सीतर्फे सत्कार करण्यात आला. यावेळी ज्येष्ठ श्रीमती प्रभू, मधुसूदन वालावलकर, मनीषा वालावलकर, रामचंद्र आदुर्लेकर, महेश प्रभू, ड्रीम स्क्वेअर रेसिडेन्सीचे अध्यक्ष संतोष वालावलकर, संदीप धामापूरकर, अनंत जामसंडेकर, गायक समीर चऱ्हाटकर, भाई तेरसे, विवेक पंडित, प्रतीक्षा सावंत, समीर वालावलकर, रूपेश पाटकर, वस्त्र वेधाच्या संचालिका योगिता वालावलकर, सीमा शिंदे, सुप्रिया धामापूरकर, तेजल वालावलकर, संदीप प्रभू, श्रीमती आंबेरकर, संदीप शिंदे, पूजा नाईक, पूजा घेवडे, अन्वी जाधव, माया शिंदे, शांभवी परब, ओंकार सावंत, सोहम वालावलकर, वेधा वालावलकर आदी उपस्थित होते.
