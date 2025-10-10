विलवडेत दीड महिन्यांत दुसऱ्यांदा चोरांची दहशत
97826
विलवडेत दीड महिन्यांत
दुसऱ्यांदा चोरांची दहशत
सलूनसह दोन दुकाने फोडली
सकाळ वृत्तसेवा
बंदा/ ओटवणे, ता. १० ः बांदा-दाणोली या जिल्हा मार्गावरील विलवडे वडाजवळील दोन दुकानांसह सलून अज्ञात चोरट्यांनी फोडली. गुरुवारी (ता.९) मध्यरात्री घडलेल्या या घटनेत या दुकानात किरकोळ रक्कम असल्यामुळे चोरट्यांच्या हाती काही लागले नाही. मात्र, अवघ्या दीड महिन्यांत दुसऱ्यांदा भरवस्तीत हा प्रकार घडल्यामुळे विलवडे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की ः विलवडे गावात बांदा-दाणोली या जिल्हा मार्गाला लागूनच विलवडे येथील परशुराम बापू दळवी आणि कोनशी येथील दीपक शांताराम नाईक यांचे भुशारी दुकाने आहेत तर तांबोळी येथील अभिजीत कदम यांचे हेअर कटिंग सलून आहे. अज्ञात चोरट्यांनी काल मध्यरात्रीनंतर ही तिन्ही दुकाने फोडल्याचे आज निष्पन्न झाले. मात्र, हे तिन्ही दुकाने फोडूनही किरकोळ रक्कम चोरट्यांच्या हाती लागली. ही तिन्ही दुकाने भरवस्तीत असूनही चोरट्याने शिताफिने चोरी केल्याने आणि हे प्रकार वारंवार घडत असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. या घटनेची माहिती सरपंच प्रकाश दळवी यांनी बांदा पोलिस ठाण्यात देताच पोलिस कॉन्स्टेबल आर. बी. तेली हे तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. कॉन्स्टेबल आर. बी. तेली यांनी पंचनामा केला. सरपंच दळवी, माजी सरपंच बाळकृष्ण दळवी, रावजी दळवी, पोलिसपाटील दीपक नाईक, सामाजिक कार्यकर्ते सोनू दळवी, परेश धर्णे आदी उपस्थित होते.
