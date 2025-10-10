दिवसाचे वेतन राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी
97830
दिवसाचे वेतन राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी
मालवण पंचायत समितीच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १० : राज्यातील नैसर्गिक आपत्ती आणि पूरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी पंचायत समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी आपले एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत घेतला.
धर्मवीर छत्रपती संभाजीराजे सभागृहात गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मासिक सभा झाली. गटशिक्षणाधिकारी संजय माने, विस्तार अधिकारी आत्माराम परब, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ सुधीर धनगे आदी उपस्थित होते. श्री. चव्हाण यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचे उद्दिष्ट नोव्हेंबरअखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. शासनाच्या योजनांचा लाभ तळागाळातील ग्रामस्थांना मिळायला हवा, तसेच जी विकासकामे प्रलंबित आहेत ती मार्गी लावण्यावर भर देण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. घरकुलाचे ९०५ उद्दिष्ट नोव्हेंबरमध्ये पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी आयुष्मान कार्ड बंधनकारक असून, ते कार्ड बनवून न घेतल्यास वैद्यकीय बिल मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले. शासनाच्या ‘आमचे गाव आमचा विकास’ या योजनेच्या नावात बदल करून आता ‘सर्वांची योजना सर्वांचा विकास’ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत २०२६-२७ चा आराखडा तयार करायचा असून, यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये १६ ऑक्टोबरला ग्रामसभा घेण्याचे सांगण्यात आले.
डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत मागासवर्गीय सहा लाभार्थी निश्चित आहेत. यामध्ये सिंचन आणि दुरुस्तीसाठी चार नवीन विहीर, दोन वीजपंप, कनेक्शन आणि सोलर पंप मंजूर झाले आहेत. तालुक्यातील कुंभारमाठ आणि मालोंड येथील २९ कातकरी लाभार्थ्यांना घर उपलब्ध करून देण्यासाठी सहकार्य लाभलेल्या आमदार नीलेश राणे, तत्कालीन जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी खेबुडकर, तहसीलदार वर्षा झालटे, सहायक निबंधक हिंदळेकर, प्रकल्प संचालक उदय पाटील यांचा अभिनंदनपर ठराव करण्यात आला. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत २१ विहिरींसाठी एक कोटी पाच लाख रुपये, कुक्कुटपालनासाठी एक लाख ४९ हजार रुपये आणि चार गोठ्यांसाठी तीन लाख आठ हजार रुपये मंजूर झाले असल्याची माहिती देण्यात आली. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार एकात्मिक बालविकास प्रकल्पांतर्गत आठवा राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम राबविण्यात येत असून, १६ ते १८ ऑक्टोबर या कालावधीत कुपोषण कमी करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
