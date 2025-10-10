तेलींच्या अनुभवाचा शिवसेनेला फायदा
97846
तेलींच्या अनुभवाचा शिवसेनेला फायदा
नीलेश राणे ः पक्षप्रवेशानंतर सावंतवाडीत स्वागत
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १० ः राजन तेली यांचा प्रक्ष प्रवेश आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या राजकीय अनुभवाचा पक्षाला मोठा फायदा होईल. याठिकाणी पक्ष वाढवण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. मात्र, मित्रपक्षाला त्रास होणार नाही याची काळजी घेणे तितकेच महत्वाचे आहे, असा सल्ला देतानाच आपल्या पक्षाची रेष मोठी करण्याचे आवाहन आमदार नीलेश राणे यांनी जिल्हाप्रमुख संजू परब यांना केले. लोक आपल्याकडे आशेने बघत असल्याचेही ते म्हणाले. श्री. तेली यांच्या स्वागत सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते.
श्री. तेली यांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर ते आमदार राणे यांच्यासोबत सावंतवाडीत दाखल झाले. यावेळी आमदार दीपक केसरकर यांच्या कार्यालयात त्यांचे जोरदार स्वागत झाले. यावेळी जिल्हाप्रमुख संजू परब, उपनेते अशोक दळवी, महिला जिल्हाप्रमुख ॲड. निता सावंत-कविटकर, तालुकाप्रमुख बबन राणे, दिनेश गावडे, शहरप्रमुख खेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर आदी उपस्थित होते. यावेळी श्री. राणे यांनी मार्गदर्शन करताना सावंतवाडीचे उदाहरण देत केसरकरांच्या कामाचे कौतुक केले. ते म्हणाले, ‘‘शिवसेनेत येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. कारण, पक्षाने लोकांच्या मनात घर केले आहे. तेली यांच्या रूपाने पक्षाची ताकद आणखी वाढली आहे. त्यांच्या प्रशासकीय अनुभवाचा पक्षाला फायदा होईल. शिवसेनेत कोणीही हपापलेले नाही. पक्षात अशी चांगली लोकं यावीत हा उद्देश आहे. यासाठी केसरकर यांचे मार्गदर्शन नेहमी मिळत आहे.’’
श्री. तेली यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार निलेश राणे, मंत्री उदय सामंत आणि आमदार दीपक केसरकर यांचे आभार मानले. निवडणुका तोंडावर आहेत आणि ही निवडणूक कार्यकर्त्यांची आहे. मी केसरकर यांची भेट घेतली आहे. युती झाली तरी ठीक किंवा नाही झाली तरी ठीक, वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील. आम्ही सगळे एकत्र आहोत. कोणीही किंतू-परंतु मनात ठेऊ नये. मी जिथे असतो तिथे प्रामाणिक काम करतो. सिंधुदुर्ग शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. लवकरच काठावरचे लोकही पक्षात येतील, असे ते म्हणाले.
----------------
आम्ही निवडणुकीसाठी सज्ज ः परब
यावेळी जिल्हाप्रमुख परब यांनी पक्षाची तयारी पूर्ण असल्याचे सांगितले. निवडणुकीसाठी तयार आणि सक्षम आहोत. आमच्या पाठीशी दीपक केसरकर, नीलेश राणे, उदय सामंत आणि आता राजन तेली यांची साथ आहे. शिवसैनिक लढवय्या आहे आणि तो लढला पाहिजे. एकनाथ शिंदे यांचे मार्गदर्शन आहे. नेते सांगतील तो निर्णय मान्य असेल, असे मत व्यक्त केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.