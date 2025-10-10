सावंतवाडी, दोडामार्गात आज मनसेच्या बैठका
सावंतवाडी, दोडामार्गात
आज मनसेच्या बैठका
बांदा ः आगामी काळात होणाऱ्या नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी व स्थानिक पातळीवर निवडणुकीबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी मनसेचे राज्य सरचिटणीस व जिल्हा निरीक्षक संदीप दळवी व जिल्हाध्यक्ष ॲड. अनिल केसरकर यांच्या उपस्थितीत उद्या (ता.११) सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यातील मनसेच्या सर्व अंगीकृत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला सर्व पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन उपजिल्हाध्यक्ष सुधीर राऊळ, सावंतवाडी तालुका अध्यक्ष मिलिंद सावंत, दोडामार्ग तालुका अध्यक्ष विनायक सावंत, सावंतवाडी शहर अध्यक्ष ॲड. राजू कासकर, बांदा शहर अध्यक्ष चिन्मय नाडकर्णी , विद्यार्थी सेना जिल्हाध्यक्ष केतन सावंत यांनी केले आहे.
-----------------
जिल्हा परिषदेत १३ पासून
खाद्यपदार्थ, विक्री प्रदर्शन
सिंधुदुर्गनगरी ः दिवाळी सणानिमित्त आवश्यक खाद्यपदार्थ व वस्तूंच्या विक्रीचे प्रदर्शन जिल्हा परिषद परिसरामध्ये १३ ते १७ या कालावधीत आयोजित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत ग्रामीण भागातील कार्यरत स्वयं सहाय्यता समूहांनी उत्पादित केलेल्या मालास स्थानिक बाजारपेठ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने तसेच स्वयंसहाय्यता समूहांना प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने दीपावली सणानिमित्त जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग व उमेद अभियानामार्फत दीपावली सणासाठी आवश्यक साहित्य, आकाश कंदील, फराळ, मिठाई व विविध वस्तूंच्या विक्रीचे प्रदर्शन १३ ते १७ या कालावधीत जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग कार्यालयाच्या परिसरामध्ये आयोजित केले आहे. कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या हस्ते होणार आहे. या प्रदर्शनाला भेट देऊन तसेच खाद्यपदार्थ खरेदी करून बचतगटांना प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन जिल्हा परिषद प्रशासनाने केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.