शहर स्वच्छ व सुंदर करण्याची संकल्पना
लांजा शहर सुंदर करण्याची संकल्पना
मुख्याधिकारी अभिजित कुंभार ; नागरिकांनीदेखील सहभाग द्यावा
लांजा, ता. ११ : स्वच्छ, सुंदर लांजा शहर ही संकल्पना आगामी काळात अधिक प्रभावीपणे राबवून शहराचा चेहरामोहरा बदलू, अशी ग्वाही लांजा नगरपंचायतीचे नवनिर्वाचित मुख्याधिकारी अभिजित कुंभार यांनी दिली. पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चेवेळी ते बोलत होते.
लांजा नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी म्हणून कार्यभार हाती घेतल्यानंतर मुख्याधिकारी अभिजित कुंभार यांनी शहराच्या स्वच्छतेची संकल्पना स्पष्ट केली. ते म्हणाले, मुंबई-गोवा महामार्गावर वसलेल्या लांजा शहराला स्वच्छ सुंदर शहर म्हणून नावारूपाला आणावयाचे आहे. यासाठी केवळ सफाई कर्मचारीच नव्हे, तर शहराच्या स्वच्छतेसाठी प्रत्येक नागरिकांनीदेखील आपला सहभाग देणे महत्त्वाचे आहे. सध्या लांजा शहराच्या विविध भागात साठणारा कचरा हा नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी उचलला जात आहे. कचऱ्यामुळे शहराला विद्रूपपण येते. हे टाळण्यासाठीच स्वच्छ, सुंदर लांजा शहर ही संकल्पना अधिक प्रभावीपणे राबवणार आहोत. दर मंगळवारी लांजा शहरात तालुक्याचा आठवडा बाजार भरतो. त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात मुंबई-गोवा महामार्ग तसेच परिसरात भाज्या व अन्य कचऱ्याचे साम्राज्य पसरलेले असते. सफाई कर्मचाऱ्यांकडून हा कचरा उचलण्यासाठी नेहमीच सातत्यपूर्ण प्रयत्न केले जातात.
एका बुधवारी कर्मचारी करणार स्वच्छता
यापुढे महिन्यातील एका बुधवारी आपण स्वतः मुख्याधिकारी, लिपिक, कंत्राटी कर्मचारी, शिपाई, सफाई कर्मचारी असे ७० संवर्ग कर्मचारी स्वतःहून या स्वच्छतामोहिमेत उतरणार आहोत. शहरातील साठणारा सर्व प्रकारचा कचरा हा साफ करण्यासाठी आपण कर्मचाऱ्यांसोबत स्वच्छतामोहिमेत उतरणार आहोत. भविष्यात या मोहिमेत नागरिकांचा सहभागदेखील वाढून लांजा शहर नेहमीच स्वच्छ-सुंदर दिसेल, असे मुख्याधिकारी कुंभार म्हणाले.
