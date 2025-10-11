श्रमदान करू, राज्यात अव्वल येऊ!
वेत्येवासीयांचा निर्धार; ‘पंचायत राज’ अंतर्गत विविध उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ११ ः महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानात वेत्ये गावाने उत्स्फूर्त सहभाग घेऊन त्यात राज्यात अव्वल येण्याचा निर्धार केला आहे. यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती सरपंच गुणाजी गावडे यांनी दिली.
या अभियानाच्या अनुषंगाने विशेष ग्रामसभा घेऊन अभियानाचा औपचारिक प्रारंभ केला. या अभियानाअंतर्गत वेत्येवासीयांनी गावामध्ये विविध उपक्रम राबवण्यास सुरुवात केली आहे. यात गावातील धार्मिक स्थळे व सभोवतालचा परिसर श्रमदानातून स्वच्छ करणे, ‘एक पेड माँ के नाम’, सेवा पंधरवड्यांतर्गत शाळेतील मुलांना अधिवास व जातीच्या दाखल्यांचे वाटप, महिलांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरांचे आयोजन ग्रामपंचायतीमार्फत केले आहे.
या ग्रामसभेला सरपंच गावडे, उपसरपंच महेश गावडे, माजी सरपंच तथा विद्यमान सदस्य स्नेहा मिठबावकर, माजी पंचायत समिती सभापती रमेश गावकर, गटविकास अधिकारी वासुदेव नाईक, पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण, तालुका कृषी अधिकारी गोरखनाथ गोरे, मंडळ कृषी अधिकारी मनोज देऊलकर, पाणी व स्वच्छता विभागाचे (पंचायत समिती) अविनाश सावंत, समील नाईक, मंडल अधिकारी सुधीर मालवणकर, पंचायतराज संस्था आणि समूह ग्रामसंघ व प्रभाग संघाच्या बीआरपी प्राची राऊळ, भगवान गावडे, राजेंद्र आंबेकर, नंदिनी निगुडकर, शीतल खांबल, माजी सरपंच नरेंद्र मिठबावकर, महात्मा गांधी तंटामुक्त अध्यक्ष गुरुदास गावकर, पोलिसपाटील श्री. जाधव, ग्रामपंचायत कर्मचारी श्री. तेंडुलकर, मुख्याध्यापक श्रीमती गावित, आशा स्वयंसेविका ममता गावडे, आरोग्य सेवक दाढेल आदी उपस्थित होते. ग्रामपंचायत अधिकारी एस. व्ही. कदम यांनी, अभियानांतर्गत विषय समित्यांचे गठन केले असून, गावातील सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक अशा विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या ग्रामस्थांनी या समित्यांमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग दर्शविल्याचे सांगितले.
