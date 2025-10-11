दिक्षा खूनप्रकरणी तपासात
पोलिसांकडूनच दिरंगाई
ॲड. वरक ः मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ११ ः घावनळे (ता. कुडाळ) येथील अल्पवयीन मुलगी दिक्षा बागवे हिच्या खूनप्रकरणी विशेष तपास पथक नेमावे. तिच्या अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही कुडाळ पोलिसांकडून तपासात झालेली निष्काळजी तसेच दिरंगाईमुळे प्राथमिक पुरावे नष्ट झाले, असा आरोप करत संबंधित पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी वेंगुर्ले येथील अॅड. किशोर वरक यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तसे निवेदन देण्यासाठी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे सुपूर्द केले.
निवेदनात म्हटले आहे की, दीक्षा बागवे ही २ ऑगस्टला सावंतवाडी येथे महाविद्यालयात जाण्यासाठी घरातून निघाली होती, ती परत न आल्याने तिची आई तनुजा बागवे यांनी कुडाळ पोलिस ठाण्यात त्याच दिवशी रात्री अपहरणाची फिर्याद दिली. त्यात म्हटले होते की, दिक्षा ही मोबाईल वापरत होती; मात्र कुडाळ पोलिसांनी या मोबाईल नंबरचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड, लोकेशन ट्रॅक करण्याची आवश्यक कारवाई तत्काळ केली नाही. तिचे सीडीआर व लोकेशन मिळण्यासाठी कोणताही पत्रव्यवहार केला नाही. संशयितास तत्काळ ताब्यात घेतले नाही किंवा त्याच्याकडे सखोल चौकशी केली नाही. दीक्षा व संशयिताचा शेवटचा कॉल झाला होता आणि दोघांचे लोकेशन एका टॉवर क्षेत्रात असल्याचे सीडीआरमध्ये स्पष्ट झाले होते, तरीही पोलिसांनी त्या दिशेने कोणताही प्रभावी तपास केला नाही. त्यामुळे दिक्षाचा दोन महिन्यांपर्यंत शोध लागला नाही. पोलिसांनी ३० सप्टेंबरला संशयितास अटक केली व त्याने तिचा गळा दाबून खून केल्याचे कबूल केले. मात्र, मृतदेह पूर्णपणे कुजलेला व केवळ हाडांचा सापळा अशा स्वरुपात सापडल्यामुळे मृत्यूचे नेमके कारण, वेळ आणि इतर पुरावे निश्चित करता आले नाहीत. त्याचा परिणाम गुन्हा सिद्धतेवर होणार आहे. पोलिस तपासातील दिरंगाईमुळे प्राथमिक पुरावे नष्ट झाले आहेत, असा आरोप करत कुडाळ पोलिस निरीक्षक व संबंधित तपास अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी व निलंबनात्मक कारवाई करावी. झालेल्या तपासाची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली फेरतपासणी व्हावी. पीडितेच्या कुटुंबास राज्याकडून आर्थिक मदत व कायद्याचे सहाय्य द्यावे. तपासात दिरंगाई करणाऱ्या पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी अॅड. वरक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
