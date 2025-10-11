कुडाळ येथे मंगळवारी पदविका प्रदान सोहळा
कुडाळ, ता. ११ ः येथील बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेतील योगशिक्षक पदविका शिक्षणक्रमाचा पदविका प्रदान समारंभ मंगळवारी (ता. १४) जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. मंगळवारी दुपारी ३ वाजता बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेच्या (कुडाळ) सभागृहात हा कार्यक्रम होईल.
बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेच्या बॅ. नाथ पै बी.एड्. कॉलेज या केंद्रावर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या शिक्षणक्रमांपैकी योग शिक्षक पदविका शिक्षणक्रम, एमए योगा, एमए शिक्षणशास्त्र, शालेय व्यवस्थापन पदविका, बहिस्थ बीएस्सी हे शिक्षणक्रम सुरू केले आहेत. या केंद्रातील योग शिक्षक पदविका शिक्षणक्रमाच्या २०२३-२४ च्या बॅचचा पदविका प्रदान समारंभ जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली व कुडाळ तहसीलदार वीरसिंग वसावे, संस्था चेअरमन उमेश गाळवणकर, संस्था सीईओ अमृता गाळवणकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. २०२३-२४ च्या योग शिक्षक पदविका शिक्षणक्रमाच्या बॅचमधील प्रशिक्षणार्थींनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून पदविका प्रमाणपत्रे स्वीकारावीत, असे आवाहन केंद्रप्रमुख परेश धावडे, केंद्र समन्वयक प्रा. नितीन बांबर्डेकर यांनी केले आहे.
