क्रिडाईतर्फे जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत मार्गदर्शन

रत्नागिरी ः जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर मार्गदर्शन करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांचा क्रिडाईतर्फे सत्कार करण्यात आला.
पुनर्विकासावर क्रिडाईचे मार्गदर्शन
रत्नागिरी, ता. ११ : क्रिडाई रत्नागिरीच्यावतीने रत्नागिरी शहरातील जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर सखोल मार्गदर्शन करण्याच्या उद्देशाने हॉटेल मधुरा येथे एक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन कार्यक्रम झाला. या सत्राला रत्नागिरीतील बांधकाम व्यावसायिक आणि डेव्हलपर्सकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला. या वेळी पालिकेचे मुख्याधिकारी वैभव गारवे, क्रिडाईचे माजी सहसिचव विकास लागू उपस्थित होते. लागू यांनी पुनर्विकासाच्या तांत्रिक पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले. इमारतीचे संरचनात्मक ऑडिट, नवीन बांधकाम तंत्रज्ञान आणि पुनर्विकास करताना जागेचा योग्य एफएसआय वापर कसा करावा, यावर त्यांनी माहिती दिली. क्रिडाईचे उपाध्यक्ष जयंत ठक्कर यांनी जमीन हस्तांतरण कायदेविषयक माहिती सांगितली. जमीन हस्तांतरण कायदेविषयक बांधकाम व्यावसायिकांना असणाऱ्या शंकांचे निरसन त्यांनी केले.
