मंडणगड-न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे आज लोकार्पण

मंडणगड, ता. ११ ः मंडणगड येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन चारमजली इमारतीच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. रविवारी (ता. १२) हा ऐतिहासिक सोहळा होणार असून, यावेळी न्यायालयाच्या परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण, भित्तीचित्रांचे प्रदर्शन आणि स्वागत समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे.
या कार्यक्रमासाठी सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री उदय सामंत, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तसेच जिल्हा न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उपस्थित राहणार आहेत. मंडणगड शहर आणि न्यायालय परिसरात सजावट व स्वच्छतेची कामे पूर्ण झाली असून, शिरगाव येथील मैदानात तीन हेलिपॅड्स तयार करण्यात आली आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हायस्कूल, मंडणगड येथे सभामंडप उभारण्यात आले असून, सुमारे एक हजार नागरिकांसाठी आसनव्यवस्था करण्यात आली आहे. तालुक्यातील सर्व नागरिकांना कार्यक्रमास पासशिवाय उपस्थित राहण्याची परवानगी प्रशासनाने दिली आहे. कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण टीव्ही आणि डिजिटल मीडियावर केले जाणार असून, केवळ व्यासपीठ व व्हीआयपी आसनव्यवस्थेसाठी सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रवेशपत्र देण्यात आले आहे. मान्यवरांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने रायगड व रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक हजारांहून अधिक पोलिस कर्मचारी दोन दिवसांपासून मंडणगडमध्ये दाखल झाले आहेत. वाहतूक नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था आणि आपत्कालीन सेवा यांसाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत.
योग आंबेडकरांच्या शंभराव्या वर्षपूर्तीचा
या सोहळ्याला आणखी ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. १२ ऑक्टोबर १९२५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लंडन विद्यापिठातून बॅरिस्टर पदवी प्राप्त केली होती. त्याच्या शंभराव्या वर्षपूर्तीला म्हणजे १२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्यांचे मूळ गाव असलेल्या तालुक्यात न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे लोकार्पण होणार आहे. हा एक अनोखा योग ठरणार आहे.
आंबेडकर पुतळा व भित्तीचित्राचे वैशिष्ट्य
या निमित्ताने बसवण्यात आलेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पूर्णाकृती पुतळा दिल्लीतील शिल्पकारांनी घडवला असून, तो दिल्ली येथील सर्वोच्च न्यायालयाबाहेरील पुतळ्याची पहिली प्रतिकृती आहे. पुतळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई यांनी साकारलेले भित्तीचित्र साकारले आहे. यात बाबासाहेबांच्या जीवनप्रवासातील ठळक घटना आणि कार्याचा शिलालेखाच्या रूपात सविस्तर उल्लेख करण्यात आला आहे.
