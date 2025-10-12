संगमेश्वर -पोषण आहार उतरवून घेण्यास शिक्षिका तिष्ठत
पोषण आहार उतरवून घेण्यास शिक्षिकाही तिष्ठत
संगमेश्वर तालुका ; आजच घ्या नाहीतर रत्नागिरीत या
* सांगवे केंद्राची पुरवठादारावर नाराजी
* शाळा सुटल्यानंतर शिक्षक अडीच तास थांबले
* रात्री साडेसात वाजता केला पुरवठा
संगमेश्वर, ता. १२ः जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांना पोषण आहाराच्या धान्याचा पुरवठा करणारा संगमेश्वर तालुक्यातील सांगवे केंद्राची पुरवठादाराच्या कारभारावर नाराजी आहे. सायंकाळी शाळा सुटल्यानंतर शिक्षकांना पोषण आहार उतरून घेण्यासाठी थांबवून ठेवत असल्याबद्दल शिक्षकवर्गामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या पोषण आहार पुरवठादाराला योग्य त्या सूचना न दिल्यास संघटना आक्रमक भूमिका घेणार आहे.
संगमेश्वर तालुक्याच्या सांगवे केंद्रात शुक्रवारी (ता. १०) सकाळपासून पोषण आहाराचे धान्यपुरवठा करणारा पुरवठादार ठिकठिकाणच्या शाळेत पोषण आहार देत असताना सर्व शाळा एकाच दिवसात पूर्ण करण्यासाठी आणि दुसऱ्या दिवशी यायला लागू नये म्हणून सांगवे केंद्रातील अनेक शाळांमधील शिक्षकांना पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या वाहनचालकाने सायंकाळी पाच वाजता शाळा सुटल्यानंतर दोन तासांपेक्षा अधिक काळ थांबवून ठेवले होते. संबंधित शिक्षकांना पोषण आहार पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराने आपण पोषण आहार उतरून घेण्यासाठी थांबला नाहीत तर, तुम्हाला पोषण आहाराचे धान्य रत्नागिरीत येऊन घेऊन जावं लागेल, असे सांगितले. यापूर्वीही शाळा सुटल्यानंतर अनेकवेळा पोषण आहाराचा पुरवठा उशिरा केला होता. शुक्रवारी (ता. १०) रात्री आठ वाजेपर्यंत महिला शिक्षकांना थांबवून पुरवठादाराने कहरच केला.
सांगवे केंद्रातील करंबेळे-शेवरवाडी या शाळेत शुक्रवारी रात्रीचे सात वाजले तरीही पोषण आहार पुरवठा करणारी गाडी आली नव्हती. या शाळेत महिला शिक्षिका कार्यरत आहेत. सातनंतर आलेला पोषण आहार उतरून घ्यायचा कधी आणि शिक्षकांनी घरी जायचे कधी? असा संतप्त सवाल उपस्थित करण्यात आला. पोषण आहार पुरवठ्याबाबत कारभारात सुधारणा केली नाही तर प्रसंगी त्याच्या वर्तनाविरोधात पोलिसात तक्रार केली जाणार आहे. पुढील वेळेस पाचनंतर आलेला पोषण आहार उतरवून घेतला जाणार नाही, असे ठणकावून सांगण्यात आले आहे.
पोषण आहार वाटप करणाऱ्या पुरवठादाराला व्यवस्थित रूट दिला असताना तो उलटसुलट फिरत राहिला. पूर्वी प्रत्येक शाळेचा पोषण आहार एकत्रित बांधून आणला जायचा. आता मात्र प्रत्येक शाळेजवळ आल्यानंतर गाडीत धान्य मोजण्यात कमालीचा वेळ घालवला जातो. यामुळे प्रत्येक शाळेत अर्धा ते एक तास वेळ जात असल्यामुळे एका दिवसात हायस्कूलसह दहा प्राथमिक शाळा पूर्ण होणे अशक्य आहे. पुरवठादाराने दोन गाड्या आणून वाटप करणे आवश्यक आहे.
- प्रवीण पवार, ज्येष्ठ शिक्षक, सांगवे केंद्रशाळा
