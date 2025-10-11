रत्नागिरी- सिंधुदुर्ग जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना नोटिसा
प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांची अवस्था; पाच महिन्यांत एकही प्रसूती नाही
रत्नागिरी, ता. ११ : आपापल्या जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगलीच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना आरोग्य उपसंचालक डॉ. दिलीप माने यांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. जिल्ह्यातील ६८ पैकी ५१ प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांमध्ये एप्रिल ते ऑगस्ट २०२५ पर्यंत एकही प्रसूती झालेली नाही. एवढी प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे अकार्यक्षम असल्याच्या कारणावरून या नोटिसा बजावल्या आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील ६८ आरोग्यकेंद्रे आहेत. सर्वाधिक प्रसूती केवळ दोन झाल्या आहेत. याबद्दल जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये यांनाही नोटीस काढण्यात आली आहे. सिंधुदुर्गच्या जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई रूपेश धुरी यांनाही नोटीस काढण्यात आली आहे. फोंडा प्राथमिक केंद्रामध्ये असलेली अस्वच्छता, कमी प्रसूती, औषधांची नीट न केलेली मांडणी, अनुपस्थित कर्मचारी याबाबतही त्यांना जबाबदार धरण्यात आले. फोंडा प्राथमिक आरोग्यकेंद्रामधील वॉशबेसिनच्या शेजारी जे पाण्याचे पिंप आहे, त्यातील पाणी दोन ते तीन महिन्यांपूर्वीचे असल्याचेही या नोटिसीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. स्वच्छतागृहाकडे जाताना वीज नसणे, पाण्याच्या टाकीला झाकण नसणे याचाही उल्लेख नोटिसीमध्ये करण्यात आला आहे. एकूणच जिल्ह्याच्या कारभारावर नियंत्रण नसल्याने नागरिकांना चांगली आरोग्यसेवा मिळत नसल्याचा ठपका यामध्ये ठेवण्यात आला आहे.
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यशाळेवेळी कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचे सादरीकरण झाले. यावेळी तीन जिल्ह्यांतील ग्रामीण आरोग्याबाबत आरोग्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांना चांगली आरोग्यसेवा मिळावी, यासाठी संबंधितांना नोटिसा काढल्या आहेत.
- डॉ. दिलीप माने, उपसंचालक, आरोग्य मंडळ, कोल्हापूर
जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांवरील रिक्त पदांची समस्या गंभीर आहे. अनेक प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांमध्ये महिला शिपाई नाही. तसेच बीएमएस डॉक्टर असल्याने त्यांना प्रसूतीचा कोणताही अनुभव नाही. त्यामुळे बहुतांशी प्रसूतीच्या केसेस जिल्हा रुग्णालयात होत असल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रसूतीचे प्रमाण कमी आहे. वरिष्ठांनी दिलेल्या नोटिसीचा गांभीर्याने विचार करून त्याला उत्तर देऊ.
- डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रत्नागिरी
