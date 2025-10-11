युवतीसोबत गैरवर्तन करणाऱ्या रिक्षाचालकाचा कुडाळात शोध
युवतीसोबत गैरवर्तन करणाऱ्या
रिक्षाचालकाचा कुडाळात शोध
पोलिसांच्या हाती सीसीटीव्ही फुटेज
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ११ ः शहरात एका रिक्षाचालकाने युवतीसोबत गैरवर्तन केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. ही घटना शुक्रवारी (ता. १०) सायंकाळी घडली. याबाबत युवतीने कुडाळ पोलिसांत फिर्याद दिली असून, पोलिसांकडून रिक्षाचालकाचा कसून शोध सुरू आहे.
पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, संबंधित युवती कुडाळ शहरातील एका खासगी रुग्णालयात कामाला आहे. सायंकाळी ती आपले काम आटोपून घरी परतत असताना एका अनोळखी रिक्षाचालकाने तिच्या समोर येऊन रिक्षा थांबवली. कोणाला काही कळायच्या आत त्याने युवतीचा हात पकडून रिक्षामध्ये जबरदस्तीने खेचण्याचा प्रयत्न केला. या अचानक घडलेल्या प्रकाराने युवती घाबरली. मात्र, प्रसंगावधान राखत तिने आरडाओरडा सुरू केला. तिची आरडाओरड ऐकून लोक त्या ठिकाणी जमा होतील आणि आपले बिंग फुटेल, या भीतीने रिक्षाचालक तेथून पसार झाला. यावेळी संबंधित रिक्षा त्या ठिकाणच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाली. संबंधित युवतीने तत्काळ कुडाळ पोलिस ठाण्यात जाऊन घटनेची फिर्याद दिली. पोलिसांनी अनोळखी रिक्षाचालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्याचा कसून शोध घेत आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेला व्हिडिओ अस्पष्ट असल्याने रिक्षाचालकाबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध झाली नाही. त्यामुळे त्याचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर उभे आहे. कुडाळसारख्या गजबजलेल्या शहरात ही घटना घडल्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
