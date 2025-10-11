कणकवलीत आरोग्यसेवा अधिक दर्जेदार
97999
कणकवलीत आरोग्यसेवा अधिक दर्जेदार
उपजिल्हा रुग्णालयाला ४५ लाखांची अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणे
कणकवली, ता. ११ : पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या माध्यमातून शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड व अपना चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी) फंडातून कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयास ४५ लाख रुपयांची अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे प्रदान केली आहेत. या उपकरणांचा वापर डॉक्टर व आरोग्य कर्मचारी यांनी रुग्णसेवेसाठी प्रभावीरीत्या करावा, अशी अपेक्षा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे जनसंपर्क अधिकारी चंद्रशेखर चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
या वैद्यकीय उपकरणांच्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम रुग्णालयातील ऑपरेशन विभागात झाला. यावेळी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. पंकज पाटील व श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते उपकरणांचे लोकार्पण केले. गांधीनगर सरपंच मंगेश बोभाटे, उपसरपंच राजेंद्र सावंत, हुंबरठ उपसरपंच संदीप होळकर, सहायक अधिसेविका एस. एस. तिवरेकर, परिसेविका सी. आर. सावंत, नितीन सावंत, वैभव फाले, विजय चौरे, आरोग्य सहायक प्रशांत बुचडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
---
आता शस्त्रक्रिया सोप्या व सुरक्षित
डॉ. पाटील म्हणाले की, ‘‘या उपकरणांमुळे उपजिल्हा रुग्णालयातील आरोग्यसेवा अधिक दर्जेदार होणार असून, रुग्णांना वेळेवर आणि अचूक उपचार मिळतील. सीएसआर फंडातून अशी आधुनिक उपकरणे प्राप्त करणारे कणकवली हे जिल्ह्यातील पहिलेच उपजिल्हा रुग्णालय ठरत आहे.’’ या उपकरणांमध्ये सी-आर्म मशीन, लॅप्रोस्कोपिक सेट आणि बायोकेमिस्ट्री अॅनालायझर यांचा समावेश आहे. बायोकेमिस्ट्री अॅनालायझरमुळे प्रयोगशाळेतील तपासण्या जलद व अचूक होतील, तर लॅप्रोस्कोपिक सेटमुळे शस्त्रक्रिया अधिक सोप्या आणि सुरक्षित होतील.’’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.