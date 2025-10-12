रत्नागिरी-गोदूताई जांभेकर विद्यालयाचे यश
rat12p1.jpg-
98060
रत्नागिरी : भारतीय प्रज्ञा शोध परीक्षेत गोदूताई जांभेकर विद्यालयाचे यशस्वी विद्यार्थी. सोबत मागे उभे शिक्षक, पदाधिकारी.
भारतीय प्रज्ञाशोध परीक्षेत
जांभेकर विद्यालयाचे यश
रत्नागिरी, ता. १२ : गोदूताई जांभेकर विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी भारतीय प्रज्ञाशोध परीक्षेमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली. ही परीक्षा जानेवारीत झाली होती. विद्यालयाच्या एकूण ३२ विद्यार्थ्यांनी उज्ज्वल यश संपादन केले आहे. सहा विद्यार्थ्यांनी केंद्रस्तरीय गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवले, तर ५ विद्यार्थ्यांनी जिल्हास्तरीय गुणवत्ता यादीत चमक दाखवली. या विद्यार्थ्यांचे रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीचे सर्व पदाधिकारी, शाळा समिती अध्यक्ष राजन मलुष्टे, मुख्याध्यापिका सौ. संजना तारी यांनी अभिनंदन केले आहे.
दरम्यान, विद्यार्थी सत्कार कार्यक्रमानंतर ५ वी ते १० वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांची सभा घेण्यात आली. अध्यक्षस्थानी पालक- शिक्षक संघाच्या अध्यक्षा सौ. संजना तारी होत्या. पालक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष श्री. कदम आणि सचिव राजेश कांबळे, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते. पालकांना ‘चिराग’ व ‘चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर’ याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंबंधी पालकांचे भान अधिक जागृत करण्याचा प्रयत्न यामध्ये करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम, शिक्षणपद्धती, व मूल्यमापन प्रणालीत होणारे बदल पालकांसमोर सुस्पष्ट केले गेले. विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छता, आहार, व चांगल्या सवयींचे महत्त्व यावर आरोग्यदृष्टीने मार्गदर्शन करण्यात आले.
