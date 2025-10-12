सुकळवाड, भंडारवाडी येथे स्वच्छता
सुकळवाड, भंडारवाडी येथे स्वच्छता
मालवण : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत आज सुकळवाड बाजारपेठ, भंडारवाडी स्मशानभूमी येथे भव्य स्वच्छता मोहीम राबविली. यावेळी बाजारपेठ परिसर आणि भंडारवाडी स्मशानभूमी या दोन महत्त्वाच्या ठिकाणी ग्रामस्थांनी एकत्रित येऊन स्वच्छता केली. या मोहिमेत सुकळवाडवासीयांनी उत्स्फूर्तपणे आणि मोठ्या संख्येने सहभाग घेऊन परिसराची स्वच्छता केली. निवृत्त शिक्षकवृंद कृष्णा पाताडे, पंडित माने यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ यशस्वी करण्यासाठी आणि गाव स्वच्छ ठेवण्यासाठी सर्व ग्रामस्थांनी दाखवलेला उत्साह वाखाणण्याजोगा होता. अशा प्रकारच्या सामूहिक प्रयत्नांतूनच गाव अधिक स्वच्छ, सुंदर आणि आरोग्यदायी बनेल, अशी भावना यावेळी व्यक्त झाली.
-----------------
बांदा येथे आकाश कंदिल स्पर्धा
बांदा ः पंचक्रोशीतील ज्येष्ठ नागरिक विकास मंचतर्फे १४ वर्षांखालील मुलांसाठी आकाश कंदिल स्पर्धा आयोजित केली आहे. या स्पर्धेत सहभागी मुलांनी पर्यावरणपूरक साहित्य वापरून स्वतः तयार केलेले कंदिल सादर करणे आवश्यक आहे.
स्पर्धेत प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्यांना अनुक्रमे १०००, ८०० ५०० तसेच स्मृतीचिन्हाने गौरविण्यात येणार आहेत. या व्यतिरिक्त उत्तेजनार्थ पारितोषिकही दिले जातील. स्पर्धेचे परीक्षण २३ ऑक्टोबरला सायंकाळी होईल. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी मुलांनी आपली नोंदणी गुरुनाथ नार्वेकर, सुभाष नाईक, महादेव वसकर किंवा जगन्नाथ सातोसकर यांच्याकडे करावी. अध्यक्ष अन्वर खान आणि सचिव गुरुनाथ नार्वेकर यांनी बांदा शहरातील जास्तीत-जास्त मुलांनी या स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
-----------------
बांदा येथे किल्ले स्पर्धेचे आयोजन
बांदा ः येथील ज्येष्ठ नागरिक विकास मंचने १४ वर्षांखालील मुलांसाठी किल्ले प्रतिकृती स्पर्धा आयोजित केली आहे. ही स्पर्धा केवळ बांदा शहरातील मुलांसाठी खुली आहे. स्पर्धेत प्रथम १,०००, द्वितीय ७००, तृतीय ५०० तसेच सन्मानचिन्हे पुरस्कार स्वरूपात दिले जातील. इच्छुक मुलांनी २२ ऑक्टोबरपर्यंत आपली नोंदणी करावी. नोंदणीसाठी जगन्नाथ सातोसकर, गुरुनाथ नार्वेकर आणि सुभाष नाईक यांच्याकडे संपर्क साधता येईल. किल्ल्यांचे परीक्षण २३ व २४ ऑक्टोबरला सायंकाळी होईल. अध्यक्ष अन्वर खान आणि सचिव गुरुनाथ नार्वेकर यांनी बांदा शहर आणि पंचक्रोशीतील जास्तीत-जास्त मुलांना या स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
---------------
तळेरे येथे आकाश कंदील स्पर्धा
तळेरे ः येथील दिविजा वृद्धाश्रम, (कै.) सुनील तळेकर चॅरिटेबल ट्रस्ट, वाचनालय आणि डॉ. अनिल नेरुरकर अमेरिका प्रेरित प्रज्ञांगण यांच्या संयुक्त विद्यमाने आकाश कंदील स्पर्धा आयोजित केली आहे. सर्व तयार झालेले आकाश कंदील दिविजा आश्रम, असलदे येथील आजी-आजोबांसाठी भेट दिले जातील. स्पर्धा तीन गटांमध्ये होईल. गट १ (१ ली ते चौथी) ः कंदील आकार १ फूट ः बक्षिसे अनुक्रमे- ४००, ३००, २०० रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र. गट २ (५ वी ते १० वी) : कंदील आकार किमान १.५ फूट. बक्षिसे अनुक्रमे-५००, ३००, २०० रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र. गट ३ (खुला गट - महाविद्यालयीन, महिला, नागरिक)-कंदील आकार किमान १.५ फूट-बक्षिसे अनुक्रमे-७००, ५००, ३००, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र. सर्व सहभागी स्पर्धकांना ई-प्रमाणपत्र दिले जाईल. स्पर्धेत सहभागासाठी नाव नोंदणी आवश्यक असून, सौ. श्रावणी मदभावे, निकेत पावसकर, संदेश शेट्ये यांच्याशी संपर्क साधावा.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.