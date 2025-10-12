चिपळूण-कबड्डी स्पर्धेत कोकणला प्रथमच रौप्यपदक
चिपळूण ः जितेंद्र कदम यांचा सत्कार करताना आमदार शेखर निकम.
कबड्डी स्पर्धेत कोकणला
प्रथमच मिळाले रौप्यपदक
चिपळूण, ता. १२ ः मुंबई मरीन लाईन येथे मुंबई विद्यालयाच्या झालेल्या कबड्डी स्पर्धेत कोकण विभागाच्या संघाने पहिल्यांदाच रौप्यपदक पटकावून मोठी कामगिरी केली आहे. या यशात संघाचे प्रशिक्षक जितेंद्र कदम यांनी मोठे योगदान दिले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोकणाला पहिले रौप्यपदक मिळाल्याने त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
या उल्लेखनीय यशाबद्दल आमदार शेखर निकम यांच्या हस्ते प्रशिक्षक कदम यांचा छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा देऊन सत्कार केला. संघाच्या प्रगतीसाठी कुठलीही अडचण आली किंवा मदतीची आवश्यकता भासली, तर मी तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे, असे आश्वासन निकम यांनी दिले. नुकतीच मुंबई मरीन लाईन येथे मुंबई महाविद्यालयाची निवड चाचणी झाली.
यामध्ये कोकण विभाग कबड्डी संघाला पहिल्यांदा कबड्डी स्पर्धेमध्ये रौप्यपदक मिळाले. त्या संघाचा प्रशिक्षक म्हणून जितेंद्र कदम यांना मान मिळाला व यांच्या मार्गदर्शकाखाली हा संघ कोकणाला पहिल्यांदा रौप्यपदक मिळू शकला. सत्कार प्रसंगी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष नितीन ठसाळे, अमित सावंत, रुपेश इंगवले आदी उपस्थित होते.
