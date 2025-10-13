चिपळूण-डेरवणमध्ये जिल्हास्तरीय खो खो स्पर्धा उत्साहात
डेरवणमध्ये जिल्हास्तरीय
खो खो स्पर्धा उत्साहात
चिपळूण, ता. १३ : श्री विठ्ठलराव जोशी चॅरिटीज ट्रस्ट क्रीडासंकुलात शालेय जिल्हास्तरीय खो-खो स्पर्धा उत्साहात झाली. या स्पर्धेमध्ये १४, १७ व १९ वर्ष वयोगटातील मुलांचे २७ व मुलींचे २७ संघ अशा एकूण ८१० खेळाडूंनी विक्रमी सहभाग नोंदविला होता.
स्पर्धेचे उद्घाटन जिल्हा क्रीडा अधिकारी विजय शिंदे, क्रीडा कार्यकारी अधिकारी ऐश्वर्या सावंत, क्रीडा संचालक श्रीकांत पराडकर, रत्नागिरी जिल्हा खो-खो असोसिएशनचे संदीप तावडे, विनोद मयेकर, राकेश मालप यांच्या उपस्थित झाले.
स्पर्धेत १४ वर्षाखालील मुलांमध्ये लांजा संघाने अंतिम सामन्यात चिपळूण संघाचा पराभव करून विजेतेपद पटकावले. तसेच राजापूर संघाने तृतीय क्रमांक पटकाविला. मुलींमध्ये रत्नागिरी संघाने अंतिम सामन्यात लांजाचा पराभव करून विजेतेपद पटकावले. तसेच चिपळूण संघाने तृतीय क्रमांक पटकाविला.
१७ वर्षाखालील मुलांमध्ये लांजा आणि राजापूर यांच्यात झालेल्या अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात लांजा या संघाने प्रथम क्रमांक पटकावला. राजापूर संघाने तृतीय क्रमांक पटकाविला. मुलींमध्ये रत्नागिरी आणि राजापूर यांच्यात झालेल्या अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात रत्नागिरी संघ विजयी ठरला. खेड तृतीय क्रमांकाचा मानकरी ठरला. १९ वर्षाखालील मुलांमध्ये संगमेश्वर संघ विजेतेपदाचा मानकरी ठरला, तर राजापूर संघाने द्वितीय क्रमांक पटकाविला. रत्नागिरी तृतीय क्रमांकावर राहिली. मुलींच्या अंतिम सामन्यात संगमेश्वर संघाने रत्नागिरी संघावर रोमहर्षक विजय मिळवून विजेतेपद पटकाविले. चिपळूण संघाने तृतीय क्रमांक पटकाविला.
