संगमेश्वर-कोंडिवरे गावाजवळ खड्ड्याचे साम्राज्य
संगमेश्वर ः माखजन रस्त्यावरील कोंडिवरे येथे रस्त्यावर पडलेला खड्डा.
कोंडिवरे गावाजवळ
खड्ड्याचे साम्राज्य
संगमेश्वर, ता. १२ः आरवली-माखजन रस्त्यावर कोंडिवरे येथे वडाच्या झाडामुळे रस्त्यावर पावसाचे पाणी पडून खड्डे पडल्याने या मार्गावर वाहतुकीस अडथळे निर्माण होत आहेत.
कोंडिवरे येथील वडाचे झाडाच्या ठिकाणी दरवर्षी खड्डे पडतात. वडाच्या झाडामुळे रस्त्यावर पावसाळ्यात पाणी पडून पाणी रस्त्यावर साचते. रस्त्याला गटारे नसल्याने पाणी जाण्यास मार्ग नाही. पावसाळ्यात रस्त्यावर पाणी बराच काळ जमा होत असल्या कारणाने ठिकाणी खड्डे पडत आहेत. बांधकाम विभागाकडून चिरे, डबर टाकून खड्डे भरण्याचा प्रयत्न करण्यात येते. परंतु दोन-चार दिवसात पुन्हा खड्डे डोके वर काढतात.
कोंडिवरे हायस्कूल जवळही गटार व्यवस्थित नसल्याने या ठिकाणीही खड्डे पडले आहेत. या खड्ड्यामुळे चारचाकीसह दुचाकीस्वारांना वाहने हाकताना मोठी कसरत करावी लागते. बांधकाम विभागाने कोंडिवरे येथील या दोन्ही ठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडू नयेत यासाठी प्रभावी उपाययोजना करावी, अशी मागणी वाहन चालकांकडून करण्यात येत आहे.
