मुक्त विद्यापीठात प्रवेशासाठी संधी
फके, कदम यांची नियुक्ती
चिपळूण ः शहरातील ओझरवाडी येथील गणेश यशवंत फके यांची ओझरवाडी, शिवाजीनगर आणि रावतळे विभागप्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. सायली कदम यांची खेंड, उक्ताड आणि गोवळकोट भागाच्या उपशहर संघटिकापदी नियुक्ती करण्यात आली. दोन्ही पदाधिकाऱ्यांना आमदार भास्कर जाधव यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आली. या वेळी दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाप्रमुख दत्ता कदम, उत्तर रत्नागिरी नूतन जिल्हाप्रमुख विक्रांत जाधव, उपजिल्हाप्रमुख रवींद्र डोळस, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख बाळा कदम, तालुकाप्रमुख बळीराम गुजर, शहरप्रमुख सचिन (भैया) कदम उपस्थित होते.
रत्नागिरी ः यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी विद्यापीठाने प्रवेशाची शेवटची मुदत जाहीर केली असून, १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व अभ्यासकेंद्रांना संपर्क साधून पदवी, पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्याचे आवाहन विद्यापीठाने केले आहे. पत्रकारिता क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी पत्रकारिता पदविका हा उपयुक्त अभ्यासक्रम असून, सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्यांसाठी मानवी हक्क शिक्षणक्रम हा कोर्स उपयुक्त आहे. या दोन्ही अभ्यासक्रमांचे प्रवेश रत्नागिरीतील विद्यापीठाचे अधिकृत अभ्यासकेंद्र ‘रत्नभूमी जर्नालिझम इन्स्टिट्यूट’ येथे सुरू आहेत. पत्रकारिता पदविका आणि मानवी हक्क शिक्षणक्रम या दोन्ही अभ्यासक्रमांच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेला १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
