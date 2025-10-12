गावतळे-दापोलीच्या आदित्य पवारची
दापोलीच्या आदित्य पवारची
भारतीय टेनिस क्रिकेट संघात निवड
गावतळे, ता. १२ः टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेत मुंबई संघाकडून खेळणाऱ्या दापोली तालुक्यातील गावतळे गावचा सुपुत्र आदित्य मनोज पवार याची नेपाळ येथे होणाऱ्या इंटरनॅशनल टेनिस फेडरेशनसाठी भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट संघात निवड झाली आहे. १० ऑक्टोबरला १४ जणांचा संघ निवडण्यात आला. त्यामध्ये आदित्य पवारची मुख्य फलंदाज म्हणून निवड झाली.
आदित्यने गावतळेतील त्रिवेणी क्रिकेट संघाकडून खेळण्यास सुरुवात केली. वडिलांच्या नोकरीमुळे दापोलीत राहावयास गेल्यावर क्रिकेट प्रशिक्षक राम जागडे यांच्या तो नजरेत पडला त्यांनी आदित्यला क्रिकेटचे धडे दिले. त्याचा खेळ पाहून दापोलीतील सिया स्पोर्ट्स संघाने त्याला फलंदाज म्हणून संघात जागा दिली. रत्नागिरी येथे निवड चाचणीत आदित्यने ६ चेंडूत ३ षटकार मारल्याने त्याची रत्नागिरी जिल्हा संघात निवड करण्यात आली. पुढे सोलापूर येथील अकलूज येथे रत्नागिरी संघाकडून ४ सामने खेळला.
रत्नागिरी संघाकडून चांगला खेळ केल्याने टेनिस क्रिकेट असोसिएशन महाराष्ट्राने त्याची महाराष्ट्र कॅम्पसाठी निवड केली तेथून चांगली कामगिरी झाल्याने मुंबई संघात त्याची निवड झाली. मुंबई संघाकडून उत्तर प्रदेशात त्याने ५ सामने खेळून आघाडीचा फलंदाज म्हणून चांगली फलंदाजी केली. त्यामुळे संघ अंतिम फेरीत पोहोचला. अंतिम फेरीत महाराष्ट्र संघ विजेता, तर मुंबई संघ उपविजेता ठरला असला तरी आदित्यला ८ षटकांच्या एकूण ५ सामन्यात १११ धावा केल्याने त्याला स्पर्धेतील सर्वोत्तम फलंदाज म्हणून पारितोषिक मिळाले. या कामगिरीची दाखल घेत त्याची भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट संघात निवड झाली. आदित्य पवार हा ए. जी. हायस्कूलमध्ये अकरावीत शिकत आहे. त्याची आर्थिक परिस्थिती बेताची असून त्याचे वडील मनोज पवार हे डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठात नोकरी करतात.
