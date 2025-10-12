चिपळूण- जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळू लागले
जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण ढवळू लागले
राजकीय पक्षांच्या बैठकांना आरंभ ; भाजपची मुंबईत, तर राष्ट्रवादीची चिपळूणमध्ये
चिपळूण, ता. १२ ः जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकांच्या निवडणुका काही महिन्यात होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये आढावा बैठकांचा सपाटा सुरू झाला आहे. भाजप पदाधिकाऱ्यांची थेट मुंबईत बैठक झाली असून राष्ट्रवादीकडून चिपळूणात बैठक घेतली. उबाठा आणि काँग्रेसकडूनही नियोजन सुरू झाले आहे.
मागील तीन वर्षाहून अधिक काळ जिल्हापरिषद तसेच नगरपरिषद आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत पूर्ण झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर निवडणूक आयोगही कामाला लागला. मतदार यादी तयार करणे, प्रभाग रचना तयार करणे, आरक्षण जाहीर करणे आणि नगराध्यक्ष, जिल्हापरिषद अध्यक्ष यांच्या आरक्षण सोडती काढणे असे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. जिल्हापरिषद अध्यक्ष, नगराध्यक्ष व प्रभाग निहाय आरक्षणे काढली आहेत. जिल्हापरिषद गट व पंचायत समिती गणाचे आरक्षण उद्या काढेल जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर प्रशासनाची तयारी सुरू असतानाच राजकीय पक्षांकडूनही जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. उमेदवार चाचपणीबरोबरच स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांकडून आढावा घेण्यासाठी बैठकांचा सपाटा सुरू झाला आहे. भारतीय जनता पार्टीकडून थेट प्रदेशस्तरावर बैठक आयोजित केली होती.
प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, शहराध्यक्ष व काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. निवडणूक महायुती म्हणून लढवायची की स्वबळावर यासंदर्भातही मंथन झाले. भाजपपाठोपाठ राष्ट्रवादीचीही बैठक चिपळुणात झाली. महायुती आणि महाविकासच्या माध्यमातून निवडणूक लढवण्याचे सूतोवाच नेते मंडळी करत असले तरीही कार्यकर्त्यांना न्याय द्यायचा असेल तर स्वबळावरच निवडणुका व्हाव्यात, असे बहुतांश कार्यकर्त्यांचे मत आहे.
