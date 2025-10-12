गुहागर-गुहागर तहसीलदारांचे स्टिंग ऑपरेशन
९८१३७
तहसीलदारांकडून स्टिंग ऑपरेशन;
वाळूमाफियांचा पर्दाफाश!
पालशेत किनाऱ्यावर अवैध वाळू वाहतूक करणारा टेंपो पकडला
गुहागर, ता. १२ : तालुक्यातील पालशेत समुद्रकिनारी अवैधपणे सुरू असलेल्या वाळू उपशाचे तहसीलदारांनी स्टिंग ऑपरेशन केले. वाळू उपसा करून वाहतूक करणारा टेंपो ताब्यात घेतल्याने अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. मात्र, या कारवाईबाबत आम्हाला काही माहिती नाही, असे उत्तर येथील तलाठी व सर्कल अधिकारी यांनी दिले.
तहसीलदार परीक्षित पाटील यांनी गुरुवारी रात्री अचानक पालशेत समुद्रकिनारी फेरफटका मारला. पालशेत येथे खुलेआम सुरू असलेल्या अवैध वाळू व्यवसायाबाबत त्यांना माहिती मिळाली होती. मात्र, प्रशासकीय विभाग कोणतीच कारवाई करत नव्हता. यामुळे त्यांनी स्वतःच या कारवाईकडे लक्ष दिले असल्याने पहिल्याच फेरीत वाळू उपसा करून वाहतूक करणारा टेंपो सापडला. हा टेंपो गुहागर पोलिस कवायत मैदानावर लावला आहे.
हा टेंपो पालशेत येथील कीर नामक व्यक्तीच्या नावावर असल्याचे कळते, मात्र प्रत्यक्षात वेगळाच व्यक्ती त्या ठिकाणी वाळूचा अवैध व्यवसाय करत आहे. ही कारवाई सुरू असताना त्याठिकाणी असलेली दुसरी गाडी कारवाई होत असल्याचे समजताच ती घेऊन अज्ञाताने पलायन केल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी तहसीलदार बैठकीसाठी बाहेर गेले असल्याने दुपारी दोन वाजता पालशेतचे तलाठी नीलेश पाटील यांना विचारणा केली असता या कारवाईबाबत व कोणाला काहीच माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्कल अधिकारी प्रशांत कानिटकर यांच्याजवळ अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता आपल्यालाही याबाबत माहिती नसून, कारवाई झाली एवढेच माहिती असल्याचे सांगितले. अवघ्या वीस फुटांवर वाहतूक करणारे वाहन उभे असताना सर्कल अधिकारी यांना आपल्या भागातील या कारवाईबाबत कल्पनाच नाही, असे सांगत असल्याने नक्की वाळू कुठे मुरते, याबाबत चर्चा सुरू आहे. या पकडण्यात आलेल्या अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर तहसीलदार कोणती कारवाई करतात, याकडे लक्ष आहे.
सरपंच, सदस्यांवर
झाले होते हल्ले
दरम्यान, यापूर्वी पालशेत येथील या अवैध व्यवसायाबाबत ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच यांनी आवाज उठवला होता. त्यावेळी त्यांच्यावर हल्ला झाल्याच्या घटनाही घडल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही महसूल विभागाने त्याकडे फारसे लक्ष न देता कारवाईत कुचराई केली होती.
