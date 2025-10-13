पंचायतराज अभियान अंतर्गत कुणकेश्वरमध्ये आरोग्य शिबिर
पंचायतराज अभियानांतर्गत
कुणकेश्वरमध्ये आरोग्य शिबिर
देवगड, ता. १३ ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत तालुक्यातील कुणकेश्वर ग्रामपंचायत, मुकुंदराव फाटक नर्सिंग महाविद्यालय आणि कॅन्सर पेशंट अँड असोसिएशन मुंबई यांच्यातर्फे, माजी आमदार प्रमोद जठार यांच्या प्रयत्नाने कुणकेश्वर येथे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर घेण्यात आले.
शिबिरामध्ये कान, नाक, घसा तपासणी, आवश्यक शस्त्रक्रिया तपासणी, स्त्रीरोग तपासणी, सर्वसामान्य तपासणी, ‘ईसीजी’ तसेच व्यसनमुक्तीसाठी समुपदेशन करण्यात आले. माजी आमदार प्रमोद जठार, सुनीता शांताराम एज्युकेशन ट्रस्ट संचालिका नीरजा जठार, मानसी वाळवे, कुणकेश्वर सरपंच महेश ताह्मणकर, विस्तार अधिकारी तुषार हळदणकर, ग्रामपंचायत अधिकारी गुणवंत पाटील, डॉ. रामदास बोरकर, महेश खोत, संजय आचरेकर, चंद्रकांत घाडी, शशिकांत लब्दे आदी उपस्थित होते. शिबिरास जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकरी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी सई धुरी, प्रभारी गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, प्रभारी सहाय्यक गटविकास अधिकारी दिगंबर खराडे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. उमेश पाटील आदींनी भेट दिली. यानिमित्ताने जीवनसत्वे, कॅल्शियम, लोह व वेदनाशामक गोळ्यांचे मोफत वितरण, क्षयरोग स्क्रीनिंग, ईसीजी आदी सुविधा दिल्या. शिबिर यशस्वितेसाठी आरोग्य विभागाच्या कोमल मांडवकर, रामेश्वर कोकणे, ग्रामपंचायत कर्मचारी रिना चव्हाण, अवनि परब, ऋषिकेश चव्हाण, मंगेश मेस्त्री, राजू तेली, अमित सावंत आदींनी सहाय्य केले.
