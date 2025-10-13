विजयदुर्ग मार्गावर एसटीची गरज
९८२५९
विजयदुर्ग मार्गावर
एसटीची गरज ः
दिलदार चौगुले
देवगड, ता. १३ ः तालुक्यातील विजयदुर्ग भागातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी एसटी फेरीची व्यवस्था करण्यात यावी अशी गिर्ये येथील सामाजिक कार्यकर्ते दिलदार चौगुले यांची मागणी आहे. आपल्या मागणीचे निवेदन त्यांनी एसटीच्या विभाग नियंत्रकांना पाठवल्याची माहिती त्यांनी दिली. विजयदुर्ग भागातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची परतीच्या प्रवासावेळी मोठी गैरसोय होत असल्याने त्यादृष्टीने एसटीची फेरी सोडण्याची श्री. चौगुले यांची मागणी आहे. याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, तालुक्यातील विजयदुर्गपासून पडेल कँटीनपर्यंतच्या भागातील बरीचशे महाविद्यालयीन विद्यार्थी देवगडला शिक्षणासाठी येतात. परंतु, परतीच्यावेळी महाविद्यालय सुटल्यावर सायंकाळच्यावेळी ५ वाजता विजयदुर्ग येथे येण्यासाठी थेट एसटी फेरी नसल्याने मोठी गैरसोय झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नाईजास्तव पडेल कँटीन येथे उतरून दुसर्या गाडीने विजयदुर्ग प्रवास करावा लागतो. एसटी फेर्यांची संख्या कमी असल्याने उपलब्ध गाडीत गर्दी होते. त्यामुळे चेंगराचेंगरीने विद्यार्थी हतबल होत असल्याचे दिसून येते. २०२१ मध्ये विजयदुर्ग आगाराची या मार्गावर थेट बसफेरी होती. परंतु, ती गेली सुमारे तीन वर्षे बंद आहे. त्यामुळे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. याबाबत स्थानिक ग्रामस्थ, पालक यांनी विजयदुर्ग आगार व्यवस्थापक यांना निवेदन दिले आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे देवगडहून विजयदुर्ग मार्गावर एसटी फेरीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी श्री. चौगुले यांनी केली आहे.
