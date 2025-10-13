कुडाळात स्वच्छतादूतांचा सत्कार
कुडाळ, ता. १३ ः नवरात्री गरबा नाईट व कोजागिरी पौर्णिमा महोत्सव अंतर्गत दैवज्ञ महिला मंडळातर्फे समाजासाठी अविरत सेवा करणाऱ्या महिला सफाई कर्मचाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. हा सन्मान सोहळा दैवज्ञ महिला मंडळाच्या अध्यक्ष कनक पाटणकर, उपाध्यक्ष श्वेता कुडाळकर, खजिनदार सिद्धी मठकर, सहखनिजदार अवंतिका पेडणेकर, सचिव मनस्वी पेडणेकर, सहसचिव राधिका कारेकर, ज्येष्ठ प्रतिभा पाटणकर, वर्षा मालवणकर, प्रतीक्षा शिरोडकर, अरुणा पेडणेकर, माजी अध्यक्ष ममता पाटणकर, नेहा हिर्लेकर, माधुरी मडगावकर यांच्या हस्ते करण्यात आला.
