मंडणगडातील चार पंचायत समिती गणांचे आरक्षण जाहीर
मंडणगड : पंचायत समिती गणाचे आरक्षण जाहीर करताना उपजिल्हाधिकारी मारूती बोरकर, तहसीलदार अक्षय ढाकणे.
मंडणगडातील चार गणांचे आरक्षण जाहीर
मंडणगड, ता. १३ ः रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी मारूती बोरकर यांच्या निरीक्षणाखाली मंडणगड पंचायत समिती गणाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. ही सोडत मंडणगड शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात काढण्यात आली. ही सोडत विद्यार्थी आकलाख माटवणकर याच्या हस्ते काढण्यात आली. तहसीलदार अक्षय ढाकणे यांनी संपूर्ण प्रक्रिया नागरिकांना समजावून सांगत निकाल जाहीर केला. जाहीर झालेले आरक्षण असे ः भिंगळोली- सर्वसाधारण, इस्लामपूर- सर्वसाधारण महिला, तुळशी- सर्वसाधारण महिला, बाणकोट-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (खुला). रत्नागिरी येथे झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सोडतीत मंडणगड तालुक्यातील भिंगळोली व बाणकोट हे दोन्ही जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहेत.
हरकतींसाठी १७ पर्यंत मुदत
गेल्या चार निवडणुकांतील आरक्षणाचा अभ्यास आणि निकषांची माहिती राजकीय पक्षांना आधीपासून असल्याने कार्यक्रमाला पक्षप्रतिनिधी व नागरिकांची उपस्थिती तुलनेने कमी होती. निवडणूक आयोगाने हरकती नोंदवण्यासाठी १३ ते १७ ऑक्टोबर हा कालावधी निश्चित केला असल्याचे सांगण्यात आले.
