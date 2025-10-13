चिपळूण ःचिपळुणात अनेक माजी सदस्यांचा हिरमोड
चिपळूण ः पंचायत समिती गणाचे आरक्षण सोडत विद्यार्थ्यांच्या हस्ते काढण्यात आली. या प्रसंगी प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे व तहसीलदार प्रवीण लोकरे आदी उपस्थित होते.
चिपळुणात अनेक माजी सदस्यांचा हिरमोड
पंचायत समिती आरक्षण; नव्या चेहऱ्यांना मिळणार संधी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १३ः पंचायत समिती गणासाठी जाहीर झालेल्या आरक्षणामुळे अनेक ठिकाणी माजी सदस्यांचा हिरमोड झाला आहे. तालुक्यातील बहुतांशी गणात सर्वपक्षियांना नवे चेहरे शोधावे लागणार आहेत. खेर्डी आणि सावर्डे, उमरोली गण सर्वसाधारण राहिल्याने माजी सदस्यांना पुन्हा संधी मिळाली आहे.
आगामी पंचायत समिती निवडणुकीसाठी येथील पंचायत समितीच्या छत्रपती महाराज सभागृहात प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे व तहसीलदार प्रवीण लोकरे यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत काढण्यात आली. आरक्षणानुसार भोम व कळवंडे गणात सर्वसाधारण महिला, पेढे गणात सर्वसाधारण तर दळवटणे गणासाठी सर्वसाधारण महिला, खेर्डी गणात सर्वसाधारण तर कापसाळ गणासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्ग, अलोरे गणात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, पिंपळीखुर्द- सर्वसाधारण महिला, वेहेळे-सर्वसाधारण, शिरगांव-सर्वसाधारण महिला, सावर्डे-सर्वसाधारण, मांडकी-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, उमरोली-सर्वसाधारण, गुढे-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, निवळी-सर्वसाधारण महिला, वहाळ- सर्वसाधारण, कोकरे-सर्वसाधारण महिला, कुटरे- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला आरक्षण पडले आहे.
खेर्डी गणात मोठी लढत
तालुक्यातील बहुतांशी ठिकाणी माजी सदस्यांचा पत्ता कट झाला आहे. खेर्डी गण सर्वसाधारण राहिल्याने येथे मोठी लढत होण्याची शक्यता आहे. माजी सदस्य नितीन ठसाळे हे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे तालुकाध्यक्ष आहेत. खेर्डी गण सर्वसाधारण राहिल्याने ठसाळे यांना येथून संधी आहे. अलोरे, शिरगांव, पेढे, निवळी, मांडकी, कापसाळ, दळवटणे गणात माजी सदस्यांचा पत्ता कट झाला आहे. वहाळ गण सर्वसाधारण राहिला तर जिल्हा परिषदेसाठी वहाळ गट महिलांसाठी राखीव राहिला आहे. त्यामुळे वहाळ गणातून माजी सभापती सुरेश खापले पुन्हा हॅट्ट्रिक करण्यासाठी निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्याची शक्यता आहे. या आरक्षणामुळे बहुतांशी गणात सर्व पक्षांना उमेदवारीसाठी नवे चेहरे शोधावे लागणार आहेत.
