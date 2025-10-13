राजापूर-धोपेश्वर, वडदहसोळमध्ये उमेदवार निश्चितीत डोकेदुखी
राजापूर ः पंचायत समिती आरक्षण सोडतीची माहिती देताना तहसीलदार विकास गंबरे. या वेळी उपस्थित प्रांताधिकारी डॉ. जॅस्मिन, नायब तहसीलदार सायली गुरव, गटविकास अधिकारी तुकाराम जाधव.
धोपेश्वर, वडदहसोळमध्ये उमेदवार निश्चितीची डोकेदुखी
राजापूर तालुका आरक्षण सोडत : जुवाठी ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १३ः राजापूर पंचायत समिती गण आणि जिल्हा परिषद गटाचे आरक्षण सोमवारी (ता. १३) जाहीर झाले. धोपेश्वर, वडदहसोळ पंचायत समिती गण आणि जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारणसाठी आरक्षित झाल्याने या ठिकाणी इच्छुकांच्या संभाव्य भाऊगर्दीमुळे उमेदवारीबाबत सर्वच राजकीय पक्षांना डोकेदुखी होणार आहे. साखरीनाटे, तळवडे मतदारसंघ पंचायत समिती गण आणि जिल्हा परिषद गट महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने या मतदारसंघात सक्षम महिला उमेदवाराचा शोध घेण्याचे आव्हान राजकीय पक्षांसमोर राहणार आहे. जुवाठी गण आणि गटामध्ये ओबीसी प्रवर्गातील इच्छुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीने वेग घेतला असून, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आज आरक्षण सोडत झाली. त्यामध्ये अनुकूल आरक्षणाने काही विद्यमान सदस्यांना पुन्हा रिंगणात उतरण्याची संधी प्राप्त झाली असली तरी प्रतिकूल आरक्षणाने अनेकांचे पत्ते कट झाले आहेत.
राजापूर पंचायत समितीच्या सदस्यपदासाठी आज प्रांताधिकारी डॉ. जॅस्मिन, तहसीलदार विकास गंबरे, नायब तहसीलदार सायली गुरव, गटविकास अधिकारी तुकाराम जाधव यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत झाली. धोपेश्वर, वडदहसोळ पंचायत समिती गण आणि जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारणसाठी आरक्षित झाल्याने या ठिकाणी इच्छुकांची गर्दी होणार आहे. रायपाटण, पेंडखळे पंचायत समिती गण सर्वसाधारणसाठी आरक्षित झाला असून, या ठिकाणी इच्छुकांची भाऊगर्दी होणार आहे. कातळी पंचायत समिती गण सर्वसाधारणसाठी तर कातळी जिल्हा परिषद गट सर्वसाधारण महिला आरक्षित झाल्याने या ठिकाणी इच्छुक महिला आणि पुरुषांना उमेदवारीसाठी संधी राहणार आहे.
चौकट
दृष्टिक्षेपात राजापूर ः
पंचायत समिती आरक्षण
सर्वसाधारण ः वडदहसोळ, रायपाटण, धोपेश्वर, पेंडखळे, कातळी
सर्वसाधारण महिला ः तळवडे, केळवली, साखरीनाटे, अणसुरे
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला ः ताम्हाणे, नाटे
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ः जुवाठी
जिल्हा परिषद गट आरक्षण
सर्वसाधारण ः वडदहसोळ, धोपेश्वर
सर्वसाधारण महिला ः तळवडे, साखरीनाटे, कातळी
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ः जुवाठी
