दिविजा आश्रमातर्फे विद्यार्थ्यांना ‘उटणे’
98335
दिविजा आश्रमातर्फे विद्यार्थ्यांना ‘उटणे’
तळेरे, ता. १४ : आजच्या आधुनिक युगात तरुण पिढी आधुनिकीकरणाकडे वळत आहे. दिवाळीला सुगंधी उटणे वापरणे विसरत आहे. आपल्या पारंपरिक संस्कृतीचा विसर पडू नये, यासाठी दिविजा वृद्धाश्रमातील आजी-आजोबांनी देवगड, कणकवली व मालवण तालुक्यांतील विविध शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत उटणे वाटप करून एक आगळावेगळा उपक्रम राबवला. दिवाळीपूर्वीच आजी-आजोबांनी या मुलांना सुगंधी भेट दिली. दिविजा वृद्धाश्रमातील आजी-आजोबांनी आपल्या शालेय नातवंडांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी पारंपरिक उटणे स्वतः बनवून विद्यार्थ्यांना वाटले. दिविजा वृद्धाश्रमाचे संचालक संदेश शेट्ये यांनी आजी-आजोबांचे हे आशीर्वाद कणकवली, देवगड व मालवण तालुक्यांतील जवळजवळ २० हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.