रत्नागिरीः रत्नागिरी पंचायत समिती 20 गणांचे आरक्षण निश्चित
रत्नागिरी नऊ ठिकाणी महिलाराज
२० गणांचे आरक्षण निश्चित ; खुल्या प्रवार्गासाठी ८ गण
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ ः रत्नागिरी पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकीसाठीची बहुप्रतिक्षित आरक्षण सोडत आज काढण्यात आली. वीस गणांसाठीचे आरक्षण निश्चित झाले आहे. सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी ६ गण आरक्षित करण्यात आले. नामाप्र महिलांसाठी ३ गण, खुल्या प्रवार्गासाठी ८ गण आरक्षित करण्यात आले. नाणीज गण अनुसूचित जाती प्रवर्ग (SC) साठी तर हरचिरी आणि पावस हे २ गण नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले.
येथील लोकनेते शामराव पेजे सभागृहात आरक्षण सोडत काढण्यात आली. प्रांताधिकारी जीवन देसाई आणि तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांनी ही आरक्षण सोडत केली. यामध्ये दहा गण महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले. त्यामध्ये नाणीज गण अनुसूचित जाती महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव प्रवर्ग वाटद, कळझोंडी, नेवरे, झाडगाव म्यु. हद्दीबाहेर, गावखडी आणि भाटये या 6 गणांचा समावेश आहे. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग महिला यासाठी खालगाव, हातखंबा, आणि कर्ला गणाचे आरक्षण पडले. आठ जागा सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित केल्या, त्यामध्ये करबुडे, कोतवडे, साखरतर, खेडशी, केळये, कुवारबाव, नाचणे, आणि गोळप या गणांचा समावेश आहे.
मागासवर्गियांसाठी राखीव ः नाणीज गण अनुसूचित जाती प्रवर्ग (SC) साठी राखीव झाला आहे तर नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गसाठी हरचिरी आणि पावस हे २ गण आरक्षित झाले आहेत. या आरक्षणामुळे इच्छुकांमध्ये आता हालचालींना वेग येणार आला आहे.
