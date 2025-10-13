रिक्षा-डंपर धडकेत दोघेजण जखमी
रिक्षा-डंपर धडकेत
दोघेजण जखमी
रत्नागिरी ः शहरानजीकच्या कदमवाडी-मजगांव रस्त्यावर अज्ञात डंपरचालकाने विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाला धडक दिली. या अपघातात एका विद्यार्थ्यासह रिक्षाचालक जखमी झाला. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे. विद्यार्थी रियान सावकार व रिक्षाचालक जाहिदअली अब्दुलरहिम धामस्कर (वय ५०, रा. मजगाव, रत्नागिरी) अशी जखमींची नावे आहेत. ही घटना सोमवारी (ता. १३) दुपारी चारच्या सुमारास मजगाव-कदमवाडी रस्त्यावर घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रिक्षाचालक जाहिदअली धामस्कर हे रिक्षातून (एमएच-०८-एक्यू-७१६८) विद्यार्थी शोएब सावकार, रियान सावकार, महमद पेवेकर यांना शहरातील मिस्त्री हायस्कूल येथून बसवून रत्नागिरी ते मजगाव असे जात असताना कदमवाडी-मजगाव येथे आले असता मजगावहून रत्नागिरी येणाऱ्या डंपरने रिक्षाला धडक दिली. या अपघातामध्ये रिक्षाचालक जाहिदअल्ली धामस्कर व रियान सावकार हे जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले आहे.
जयगड पोलिसांची
मद्यविक्रीवर धाड
रत्नागिरी ः तालुक्यातील सड्येवाडी-जयगड येथे विनापरवाना हातभट्टी व विदेशी दारूविक्रीवर पोलिसांनी कारवाई केली. या कारवाईत ३ हजार ६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. जयगड पोलिस ठाण्यात संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. संकेत पद्माकर वाघधरे (वय ३२, रा. जयगड, सड्येवाडी, रत्नागिरी) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना रविवारी (ता. १२) सायंकाळी सहाच्या सुमारास सड्येवाडी येथे एका घराच्या आडोशाला निदर्शनास आली. पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत संशयिताकडे २२ लिटर हातभट्टीची २ हजार २०० रुपयांची दारू व ८६० रुपयांच्या विदेशी मद्य सापडले. या प्रकरणी पोलिसशिपाई पी. डी. लोटणकर यांनी जयगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास जयगड पोलिस अंमलदार करत आहेत.
