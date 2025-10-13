सहा वाहनांच्या बॅटऱ्या सावंतवाडीतून चोरीस
सहा वाहनांच्या बॅटऱ्या सावंतवाडीतून चोरीस
सावंतवाडी, ता. १३ ः बांद्यापाठोपाठ सावंतवाडी शहरातही भुरट्या चोरट्यांनी उच्छाद मांडला आहे. विविध ठिकाणी शहरात पार्क केलेल्या डंपर व टेम्पो अशा सहा वाहनांतील बॅटऱ्या चोरून नेल्या. याप्रकरणी अज्ञात चोरट्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस त्यांचा कसून शोध घेत आहेत.
या घटनेनंतर पोलिसांनी आजपासून शहरात रात्रीची गस्त वाढवली. माजगाव गरड येथील विशाल सावंत यांच्या दोन डंपरमधील तर राजवाड्यानजीक आनंद वरेरकर व प्रदीप हडणकर यांच्या दोन आयशर टेम्पो तसेच माजगाव संजीव टायर येथील ऑगस्तीन डिसोजा यांच्या डंपरमधील तसेच अश्फान शेख यांच्या डंपरमधील बॅटऱ्यांसह एकूण सहा वाहनांतील सुमारे ३५ हजार रुपये किंमतीच्या बॅटऱ्या चोरीस गेल्या आहेत. रविवारी (ता. १२) सकाळी हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर वाहनमालकांनी सायंकाळी उशिरा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिसांनी याप्रकरणी तपास करण्यास सुरुवात केली आहे. घटनास्थळी असलेले सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात असून चोरट्यांचा मागमूस पोलिस घेत आहेत. हे चोरटे मोटारीतून आल्याचे सीसीटीव्हीमध्ये दिसत आहेत. रात्रीच्या वेळी शहरात पोलिसांनी गस्त वाढविल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी दिली.
