खेड-क्राईम
बिबट्याच्या हल्ल्यात
२ गुरे जखमी, १ ठार
खेड ः तालुक्यातील खोपी-बौद्धवाडी येथे बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, हा बिबट्या आता मानवीवस्तीतही शिरू लागला आहे. ११ ऑक्टोबरला रात्री २ ते २.३० च्या दरम्यान शेतकरी अमोल शंकर मोहिते यांच्या गुरांच्या वाड्यात शिरला आणि त्याने ३ गुरांवर जोरदार हल्ला चढवला. या हल्ल्यात २ गुरे जखमी झाली असून, एक जनावर ठार झाले. ही घटना १२ ऑक्टोबरला सकाळी ८ वाजता निदर्शनास आली. या घटनेची माहिती वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असून, त्यांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला आहे.
नातूनगरजवळ
मोटार जळून खाक
खेड ः मुंबई-गोवा महामार्गावरील नातूनगरजवळ सोमवारी मध्यरात्री अडिचच्या सुमारास मोटारीने पेट घेतला. खेड नगरपालिकेच्या अग्निशमनदलाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली. सुदैवाने, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. नाशिक येथील संदेश राजेश चवळे हे मोटारीने नाशिकहून गणपतीपुळेला जात होते. नातूनगरजवळ त्यांच्या मोटारीने पेट घेतला. या गाडीत तीन प्रवासी होते; मात्र ते त्वरित बाहेर पडल्याने त्यांचा जीव वाचला. याची माहिती मिळताच खेड पालिकेचे अग्निशमनदल घटनास्थळी दाखल झाले.
