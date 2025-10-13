खेडमधील १४ गणांचे आरक्षण जाहीर
खेड, ता. १३ : खेडमधील ७ जिल्हा परिषद गट व १४ पंचायत समिती गणांचे आरक्षण जाहीर झाले असून, या जाहीर झालेल्या आरक्षणामधून अनेकांचा पत्ता कट झाला आहे.
तालुक्यातील ७ जिल्हा परिषद गटांचे आरक्षण असे ः सुकीवली- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ओबीसी, भरणे- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ओबीसी स्त्री, भडगांव- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ओबीसी, दयाळ- सर्वसाधारण, विराचीवाडी- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ओबीसी, लोटे- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री, आणि धामणंद- सर्वसाधारण स्त्री.
१४ पंचायत समिती गणांचे आरक्षण असे ः सुकीवली- नामाप्र स्त्री, तिसंगी- सर्वसाधारण, खवटी- नामाप्र स्त्री, भरणे- सर्वसाधारण, भडगाव- सर्वसाधारण, जामगे- अनुसूचित जाती स्त्री, दयाळ- सर्वसाधारण स्त्री, बहिरवली- सर्वसाधारण, गुणदे- सर्वसाधारण, विराचीवाडी- नामाप्र, लोटे- सर्वसाधारण, आंबडस- सर्वसाधारण स्त्री, आंजनी- सर्वसाधारण स्त्री आणि धामणदेवी- सर्वसाधारण स्त्री.
