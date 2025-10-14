संगमेश्वर-ग्रामपंचायत अधिकारी संघटना अध्यक्षपदी नियती चव्हाण
ग्रामपंचायत अधिकारी संघटना
अध्यक्षपदी नियती चव्हाण
कार्यकारिणीवर महिलांना संधी; शैला कृष्णा राज्यसंघटनेवर
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १४ ः संगमेश्वर तालुका ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेच्या अध्यक्षपदी नियती चव्हाण यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. जिल्ह्यात प्रथमच ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेच्या अध्यक्ष, सचिव आणि सर्व कार्यकारिणीवर महिलांना संधी दिली गेली आहे.
संगमेश्वर तालुका ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवारी (ता. १२) संघटनेचे तालुकाध्यक्ष रवींद्र लोटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यामध्ये नवीन तालुका कार्यकारिणी निवडण्यात आली तसेच ग्रामपंचायत अधिकारीवर्गाच्या विविध परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केलेल्या पाल्यांचा गुणगौरव करण्यात आला. नूतन तालुका कार्यकारिणी निवड करताना जिल्ह्यात प्रथमच संघटनेच्या सर्व कार्यकारिणीवर महिलांना संधी देऊन आगळावेगळा आदर्श निर्माण केला आहे. या वेळी अध्यक्षपदी नियती चव्हाण, तर सचिवपदी तृप्ती मोहिरे यांची सर्वानुमते बिनविरोध निवड करण्यात आली तसेच उपाध्यक्षपदी संजीवनी गवंडी, सहसचिवपदी समिक्षा मोहिते, सल्लागारपदी मेघा सुवारे, कार्यकारिणी सदस्य म्हणून श्रुती सावंत, जान्हवी आंबेकर, गितांजली चावरे, सोनम कुंभार यांची सर्वानुमते बिनविरोध निवड करण्यात आली. ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेच्या राज्यसंघटनेवर संगमेश्वर तालुक्यातून शैला कृष्णा यांची नियुक्ती केली आहे.
यावेळी संघटनेचे मावळते अध्यक्ष रवींद्र लोटणकर, सचिव राजेंद्र पाटील, पतसंस्था संचालक राजेश इंदुलकर, अनिल गोपाळ, सुहास शिंदे, रमेश चाळके, अखिलेश गमरे, अभिजित शेळके, प्रशांत शेट्ये यांनी नूतन तालुका कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आणि शुभेच्छा दिल्या.
